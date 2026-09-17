Tom Cruise ha hecho de todo frente a una cámara como saltar de aviones, correr de explosiones y meterse en los escenarios más imposibles de Hollywood, pero hubo algo que le tomó mucho más tiempo conseguir: trabajar con uno de los directores mexicanos que más admira.

La espera duró años y ahora finalmente tiene nombre: Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu pone a Cruise en un terreno muy distinto al que estamos acostumbrados a verlo y detrás de esta colaboración hay una historia que comenzó mucho antes de que ambos compartieran un set.

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¿Por qué Tom Cruise quería trabajar con Iñárritu?

La historia comenzó hace alrededor de 25 años, cuando Tom Cruise vio Amores perros, la película con la que Iñárritu debutó como director de largometrajes.

En una reciente entrevista con GQ, Cruise recordó el impacto que le provocó aquella cinta y destacó la manera en que Iñárritu construyó cada detalle: desde los colores y los escenarios hasta el encuadre y la forma de contar la historia.

Para Cruise, el trabajo del cineasta mexicano tenía una fuerza que hacía que todo pareciera espontáneo, aunque detrás existiera una enorme precisión.

“Finalmente después de 25 años” fue como Cruise resumió el momento de poder trabajar con Iñárritu en Digger.

Y la espera no fue precisamente corta, ya que Iñárritu contó que comenzó a desarrollar el guion de Digger junto con Sabina Berman desde 2017 y que pasó años escribiéndolo y reescribiéndolo antes de llevarlo a la pantalla.

¿De qué trata Digger, la película de Tom Cruise e Iñárritu?

En Digger, Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero que desata un desastre que amenaza con destruirlo todo.

Ante la catástrofe, el personaje emprende una misión desesperada para demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad.

La premisa permite que Iñárritu mezcle elementos de comedia negra, drama y desastre, mientras explora temas como el poder, el ego y las consecuencias de las decisiones de un hombre que cree tenerlo todo bajo control.

Warner Bros. describe la película como la historia de un hombre poderoso que intenta demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo provocó termine con todo.

Tom Cruise deja atrás al héroe de acción

Uno de los atractivos de Digger es ver a Cruise en un papel muy alejado de Ethan Hunt, el protagonista de Misión: Imposible, o Pete “Maverick” Mitchell de Top Gun.

Esta vez interpreta a un personaje excéntrico y profundamente imperfecto, algo que incluso el propio actor considera uno de los mayores retos de su trayectoria.

En la entrevista con GQ, Cruise fue contundente al hablar del papel y aseguró que se trata del personaje más desafiante que ha interpretado.

El actor explicó que el trabajo exigió combinar diferentes habilidades para construir la interpretación, desde el ritmo y el lenguaje hasta una serie de detalles que, bajo la dirección de Iñárritu, debían funcionar con enorme precisión.

Meses antes, durante la presentación del primer tráiler, Cruise ya había adelantado que nunca había enfrentado un proyecto de esta manera y que tampoco había trabajado con un director como Iñárritu.

¿Quiénes actúan en Digger?

Además de Tom Cruise, la película cuenta con un reparto integrado por Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons, entre otros.

Iñárritu dirige la cinta a partir de un guion que desarrolló junto con Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman, con una historia de Berman, Iñárritu y Jez Butterworth.

Detrás de cámaras también participan colaboradores habituales del cineasta, entre ellos el director de fotografía Emmanuel “El Chivo” Lubezki.

¿Cuándo se estrena Digger?

Digger llegará a los cines de México y otros mercados internacionales a partir del 30 de septiembre de 2026, mientras que en Norteamérica tendrá su estreno en salas y IMAX el 2 de octubre.

La película fue rodada completamente en VistaVision y será distribuida por Warner Bros. Pictures.

Después de 25 años de admiración y espera, Tom Cruise finalmente consiguió trabajar con Alejandro González Iñárritu; ahora la pregunta es qué ocurrirá cuando el actor que hizo de las escenas de riesgo una de sus marcas tenga que enfrentarse a un reto completamente diferente: convertirse en Digger Rockwell.

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