Alex, Tenoch, Marifer y Daniela regresan a la segunda temporada de “Nadie nos va a Extrañar” en donde veremos cuáles serán las consecuencias luego de lo ocurrido con Memo.

La serie causó furor entre jóvenes y no tan jóvenes y la segunda temporada de “Nadie nos va a Extrañar” se convirtió en uno de los eventos más esperados tras haber terminado en 2024.

El último año de prepa está por comenzar.



¿Sobrevivirá su amistad o terminarán siendo un recuerdo que nadie va a extrañar?



La nueva temporada de #NadieNosVaAExtrañar llega próximamente a Prime Video. pic.twitter.com/l8hiH2vnVG — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) July 9, 2026

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¿Cuándo es el estreno de la segunda temporada de “Nadie nos va a Extrañar”?

Amazon Prime Video dio a conocer la fecha en la que lanzará la segunda temporada de “Nadie nos va a Extrañar” y será el próximo viernes 7 de agosto de 2026; como es costumbre en la platafor es probable que todos los capítulos estén disponibles para poder maratonear y ver lo qué pasó con el grupo de amigos luego del trágico final de la primera entrega.

No estoy llorando, me entró al ojo un “La nueva temporada de #NadieNosVaAExtrañar llega el 7 de agosto a Prime Video" pic.twitter.com/m1Sl2NEpXo — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) July 14, 2026

¿De qué se trata “Nadie nos va a Extrañar”?

“Nadie nos va a extrañar” es una de las series mexicanas más aclamadas y virales de los últimos tiempos, es dirigida por Catalina Aguilar Mastretta y Samuel Kishi, es una mezcla perfecta de nostalgia, comedia adolescente y un drama profundamente emotivo.

La historia muestra cómo es que cinco jóvenes de preparatoria que no encajan del todo en los estereotipos populares, encuentran una forma muy lucrativa de sobrevivir al sistema escolar: montar un negocio ilegal de venta de tareas y exámenes a sus compañeros de clase.

La historia de comedia toma tintes dramáticos que junto con las referencias a la década de los 90 hace de esta serie una de las mejores que se han hecho y distribuido a través de Amazon Prime Video.

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