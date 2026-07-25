Hora exacta para ver la Velada del Año 6

La Velada del Año VI finalmente llegó, el evento de boxeo amateur organizado por el creador de contenido Ibai Llanos reunirá este sábado 25 de julio a algunos de los streamers, influencers y creadores digitales más populares del mundo.

La edición 2026 se celebrará en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, recinto que recibirá a miles de asistentes y a millones de espectadores que seguirán la transmisión desde distintos países.

Si no quieres perderte ningún combate, aquí te contamos a qué hora empieza La Velada del Año VI, dónde verla EN VIVO, la cartelera completa y qué ocurrió con la pelea entre Samy Rivers y RoRo Bueno.

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¿A qué hora empieza La Velada del Año VI en México?

Las actividades comenzarán a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que en España el evento iniciará a las 19:00 horas.

Como en años anteriores, el orden de las peleas dependerá del desarrollo de la cartelera, por lo que algunos horarios podrían modificarse conforme avance la jornada.

¿Dónde ver EN VIVO La Velada del Año VI?

La transmisión será completamente gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos, por lo que no será necesario contratar un servicio de paga.

Podrás seguir el evento en:

• Twitch (@ibai)

• YouTube (@IbaiLlanos)

• TikTok (@ibaillanos)

¿Qué pasó entre Samy Rivers y RoRo? La pelea sí se realizará

Horas antes del inicio del evento, una de las peleas más esperadas estuvo cerca de verse afectada.

Durante la ceremonia de pesaje, Samy Rivers, representante de México, manifestó su inconformidad luego de enterarse de que RoRo Bueno utilizaría un casco protector debido a una condición médica relacionada con una cirugía en la nariz.

La creadora mexicana consideró que esa medida representaba una posible ventaja para su rival y dejó abierta la posibilidad de no subir al ring si no se modificaban las condiciones del combate.

Sin embargo, tras varias horas de conversaciones, ambas creadoras reaparecieron juntas para confirmar que alcanzaron un acuerdo, por lo que la pelea sí se disputará este sábado como parte de la cartelera oficial.

¿A qué hora pelea Rivers contra RoRo?

El combate entre Samy Rivers y RoRo Bueno es uno de los más esperados de la noche y está programado para la segunda mitad del evento.

Se estima que ambas suban al ring alrededor de las 16:00 horas (tiempo del centro de México), aunque el horario podría cambiar dependiendo de la duración de las peleas anteriores.

¿Cuánto dura La Velada del Año VI?

Además de los combates, el evento incluye presentaciones musicales, entrevistas y diferentes segmentos de entretenimiento.

Por ello, La Velada del Año VI tendrá una duración aproximada de ocho horas, por lo que concluirá durante la noche en México y la madrugada en España.

Cartelera completa de La Velada del Año VI

Edu Aguirre vs Gastón Edul

La Parce vs Fabiana Sevillano

Clerss vs Natalia MX

Lit Killah vs Kidd Keo

Alondrissa vs Angie Velasco

Viruzz vs Gero Arias

Samy Rivers vs RoRo Bueno

Marta Díaz vs Tatiana Käer

YoSoyPlex vs Fernanfloo (Coestelar)

IlloJuan vs TheGrefg (Evento estelar)

¿Qué artistas se presentarán en La Velada del Año VI?

Además del boxeo, el espectáculo contará con presentaciones musicales de artistas internacionales como:

Yandel

Juanes

Bad Gyal

Anuel AA

Lucho RK

La Pantera

Ibai Llanos también adelantó que habrá invitados sorpresa, por lo que el cartel musical podría ampliarse durante el desarrollo del evento.

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