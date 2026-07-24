Alana Flores no estará en La Velada del Año 2026; ellas serán las representantes de México

La Velada del Año 2026 está a solo unos días de celebrarse y, tras el retiro de Alana Flores, la atención de los aficionados mexicanos se ha centrado en las representantes nacionales que sí formarán parte del evento organizado por Ibai Llanos.

Aunque la influencer regiomontana decidió alejarse del boxeo tras su derrota ante la cantante argentina Flor Vigna en Supernova Orígenes 2026, México seguirá teniendo presencia en una de las funciones de creadores de contenido más importantes del mundo.

¿Qué mexicanas pelearán en La Velada del Año 2026?

En esta edición, dos creadoras de contenido mexicanas subirán al cuadrilátero para enfrentar a rivales internacionales.

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Samy Rivers vs. RoRo

La streamer regiomontana Samy Rivers volverá a protagonizar uno de los combates más esperados del evento. Después de convertirse en una de las figuras más populares de ediciones anteriores, la mexicana buscará imponer nuevamente su experiencia dentro del ring.

Su rival será la influencer española RoRo Bueno, conocida simplemente como RoRo, quien debutará en La Velada del Año con uno de los enfrentamientos femeninos más mediáticos de la cartelera.

Natalia MX vs. Clersss

Otra representante mexicana será Natalia MX, quien debutará oficialmente en el evento de Ibai Llanos.

La creadora de contenido aceptó el reto de incursionar por primera vez en el boxeo amateur y enfrentará a la streamer española Clersss (Clara Merino), una influencer con millones de seguidores en redes sociales.

Este combate marcará el estreno de Natalia MX en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento digital.

¿Por qué Alana Flores no peleará en La Velada del Año?

Alana Flores anunció su retiro del boxeo en abril de 2026, luego de caer ante la influencer argentina Flor Vigna durante el evento Supernova Orígenes 2026, celebrado en la Arena Ciudad de México.

Tras esa derrota, la creadora de contenido confirmó que dejaría las competencias de boxeo, por lo que no formará parte de la sexta edición de La Velada del Año.

¿Cuándo será La Velada del Año 2026?

La sexta edición del evento se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

Para los seguidores en México, Ibai Llanos informó que la transmisión previa comenzará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) con la presentación de la cartelera, entrevistas y los espectáculos musicales.

¿Dónde ver La Velada del Año 2026 EN VIVO?

La transmisión será completamente gratuita y podrá seguirse desde México a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en:

• Twitch

• YouTube

• TikTok Live

No será necesario pagar una suscripción para disfrutar del evento.

¿Quiénes pelearán en La Velada del Año VI?

La cartelera completa quedó conformada de la siguiente manera:

• Edu Aguirre (España) vs. Gastón Edul (Argentina)

• La Parce (Colombia) vs. Fabiana Sevillano (España)

• Clersss (España) vs. Natalia MX (México)

• Lit Killah (Argentina) vs. Kidd Keo (España)

• Alondrissa (Puerto Rico) vs. Angie Velasco (Argentina)

• Viruzz (España) vs. Gero Arias (Argentina)

• Samy Rivers (México) vs. RoRo (España)

• Marta Díaz (España) vs. Tatiana Käer (España)

• Pley (España) vs. Fernanfloo (El Salvador) | Pelea coestelar

• IlloJuan (España) vs. TheGrefg (España) | Pelea estelar

Además de las peleas, el evento contará con presentaciones musicales de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA, Lucho RK y La Pantera.

¿Qué es La Velada del Año?

La Velada del Año es un evento anual creado por el streamer español Ibai Llanos, en el que creadores de contenido, influencers y streamers de distintos países se enfrentan en combates de boxeo amateur acompañados por espectáculos musicales.

Desde su primera edición, la competencia se ha convertido en uno de los eventos más vistos en plataformas digitales, reuniendo a millones de espectadores de todo el mundo a través de transmisiones gratuitas por internet.

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