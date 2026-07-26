Soy Luna temporada 4: ¿Cuántos capítulos tiene la serie de Disney+?

Después de ocho años desde el final de la tercera temporada, Soy Luna vuelve con una nueva historia que promete despertar la nostalgia de millones de seguidores que crecieron con la serie de Disney Channel.

La producción, titulada “Soy Luna: Volver a Rodar”, marca el regreso de Karol Sevilla como Luna Valente, personaje que la convirtió en una de las actrices juveniles más populares de Latinoamérica.

Además del esperado reencuentro con varios integrantes del elenco original, la nueva temporada llegará con una historia inédita que mostrará una etapa completamente diferente para la protagonista.

¿De qué trata “Soy Luna: Volver a Rodar”?

La nueva serie retoma la historia ocho años después del desenlace de la tercera temporada.

Luna regresa al Jam & Roller, el lugar donde comenzó su historia como patinadora, después de mantenerse alejada de las pistas tras sufrir un accidente que cambió su vida.

Sin embargo, volver a ponerse los patines será apenas el comienzo. Mientras intenta recuperar la confianza, Luna enfrentará nuevos desafíos, conflictos personales y la aparición de un misterioso antagonista que pondrá a prueba todo lo que ha construido.

¿Por qué Karol Sevilla no quería volver a “Soy Luna”?

Aunque Soy Luna se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney Channel entre 2016 y 2018, Karol Sevilla había expresado en distintas ocasiones que quería cerrar ese ciclo para explorar nuevos proyectos profesionales.

Después del final de la serie, la actriz mexicana participó en producciones como Siempre fui yo y Casi el paraíso, además de enfocarse en su carrera musical.

Durante varios años descartó la posibilidad de volver a interpretar a Luna Valente; sin embargo, el nuevo proyecto logró convencerla de regresar al personaje que marcó el inicio de su carrera internacional.

¿Cuántos capítulos tiene “Soy Luna: Volver a Rodar”?

La nueva temporada está compuesta por 12 episodios, con una duración aproximada de 40 a 50 minutos cada uno. Todos los capítulos ya están disponibles en exclusiva a través de Disney+.

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¿Por qué “Soy Luna” fue un fenómeno mundial?

Desde su estreno en 2016, Soy Luna se convirtió en una de las producciones juveniles más exitosas de Disney.

La serie alcanzó más de 57 millones de espectadores, llegó a más de 150 países y fue traducida a 15 idiomas, además de impulsar giras internacionales, álbumes musicales y una comunidad de seguidores que continúa vigente años después de su estreno.

Con “Volver a Rodar”, Disney apuesta por conquistar tanto a quienes crecieron con la historia de Luna Valente como a una nueva generación de espectadores.

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