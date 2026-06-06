Las tormentosas rupturas de Peso Pluma tras su separación de Kenia Os

La mañana de este sábado 6 de junio, los artistas Peso Pluma y Kenia Os anunciaron su separación a través de un comunicado conjunto publicado en redes sociales.

La confirmación de la ruptura se da luego de más de un año juntos y tras días de especulación por parte de los fans.

Apenas a finales de mayo se viralizaron videos en los que en sus respectivos conciertos, tanto el jalisciense como la sinaloense, rompieron en llanto.

La situación generó dudas, algunas hipótesis versaban sobre que los artistas habían tenido una pelea, otros creían que simplemente se extrañaban por sus complicadas agendas. Hasta que hoy vino la claridad:

“A través de este medio queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, dice el comunicado, en el que también agradecieron el cariño que recibieron durante su noviazgo.

"Kenia Os y Peso Pluma":

Porque comunicaron el fin de su relación pic.twitter.com/9lmVKLfzCM — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 6, 2026

“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos el cariño”, indicaron. Por ello, tanto la empresaria como el cantante de corridos tumbados pidieron respeto en este momento.

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¿Por qué cortaron Peso Pluma y Nikki Nicole?

La vida sentimental del cantante Hassan Emilio Kabande Laija simpre ha sido controversial por su exposición en redes sociales y los mensajes posteriores a las separaciones.

Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron su relación de manera abrupta en febrero de 2024 tras hacerse viral un video en el que el cantante mexicano aparecía caminando de la mano con otra mujer en Las Vegas.

La ruptura se confirmó cuando la cantante argentina publicó un contundente mensaje en sus historias de Instagram, expresando que el respeto es parte fundamental del amor y asegurando que se enteró de la infidelidad de la misma forma que el público. Posteriormente, borró todas las fotos que tenía junto a él en sus plataformas.

El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. — escribió la argentina.

Posteriormente, Peso Pluma confirmó su relación con Hannah Howell. El noviazgo terminó en septiembre de 2024 también con un desgarrador mensaje por parte de la joven.

“No todo merece una explicación y el tiempo prevalecerá la verdad y los verdaderos colores de la gente. Este capítulo fue una de las peores, más bajas y más traumáticas por las que pasé. Me he mantenido callada cuando había tantas historias falsas, narrativas y verdades falsas, que miles de personas estaban publicando y contando y me tomó tiempo a mí no gritar la verdad decirle a todo el mundo que están idolatrando y defendiendo a una persona horrible. Me jugaron mal”, escribió la modelo en sus redes sociales.

¿Cómo se conocieron Peso Pluma y Kenia Os?

A mediados de 2024, los cantantes coincidieron durante la grabación del videoclip de “Tommy & Pamela”.

Según la propia Kenia, desde ese primer encuentro hubo atracción, pero ambos decidieron mantener las cosas en lo profesional, sobre todo porque el cantante tenía entonces otra relación.

Fue hasta inicios de 2025 cuando comenzaron a surgir los primeros indicios de un romance al ser captados en diversos eventos juntos.

Peso Pluma y Kenia Os hicieron público su noviazgo en febrero de 2025, al confirmarlo con apariciones juntos y muestras de cariño en redes sociales.

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