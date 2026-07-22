Jim Parsons revela el lado oscuro de The Big Bang Theory: “Fue una experiencia miserable”

Para millones de personas, Sheldon Cooper es uno de los personajes más icónicos de la televisión, sin embargo, para Jim Parsons, darle vida durante 12 temporadas de The Big Bang Theory significó enfrentar una etapa marcada por el estrés, la presión y el desgaste emocional.

El actor estadounidense sorprendió al revelar que, aunque la serie cambió su carrera para siempre, también vivió momentos en los que no era feliz e incluso calificó esa experiencia como “miserable”.

Jim Parsons Jim Parsons reveló que sufrió un trastorno durante las grabaciones de La teoría del Big Bang. (Michael Loccisano/Getty Images)

¿Jim Parsons se arrepiente de haber interpretado a Sheldon Cooper?

Durante una entrevista en el podcast All Out with Jon Dean, publicada el 13 de julio de 2026, Jim Parsons habló con total sinceridad sobre cómo vivió los años en los que interpretó al brillante físico teórico Sheldon Cooper.

Aunque reconoció que la serie le abrió las puertas de Hollywood y le permitió alcanzar un éxito sin precedentes, confesó que el precio personal fue muy alto.

“Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que, incluso en algunos de los mejores momentos de mi vida, fui infeliz. No era feliz. Estaba estresado”, declaró.

El actor explicó que el ritmo de trabajo, la presión constante y las expectativas que él mismo se imponía terminaron por afectar su bienestar emocional.

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Jim Parsons sufrió un trastorno obsesivo-compulsivo en la Teoría del Big Bang

Parsons aseguró que gran parte de ese desgaste estaba relacionado con su propia forma de trabajar.

Según explicó, su disciplina no solo respondía a una fuerte ética laboral, sino también a rasgos de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), condición que lo llevaba a prepararse de manera extrema antes de cada grabación.

“Sentía que tenía que estar haciendo malabarismos con muchas cosas a la vez y que el éxito que estaba viviendo se debía únicamente a ese exceso de trabajo”, comentó.

Incluso admitió que memorizaba todos sus diálogos antes de las lecturas de mesa, escribía monólogos en tarjetas y utilizaba objetos del set, como pizarras y cuadernos, para repasar constantemente sus líneas.

¿No volverá a interpretar a Sheldon Cooper?

Durante la conversación, Jon Dean le preguntó si repetiría aquella etapa de su vida, la respuesta de Jim Parsons fue contundente.

“No lo volvería a hacer, ni por todo el dinero del mundo. Fue estresante y, a veces, una experiencia miserable. Yo mismo me lo busqué”.

Aun con esa reflexión, el actor dejó claro que no guarda resentimiento hacia The Big Bang Theory, pues considera que esa experiencia también le permitió conocerse mejor y entender los límites que debía poner a su vida profesional.

“No estaría donde estoy ahora si no hubiera vivido esa etapa de mi vida. Esa naturaleza un tanto autodestructiva formó parte de mi historia”, agregó.

¿Jim Parsons regresará a la Teoría del Big Bang?

Las declaraciones del actor llegan justo cuando el universo de The Big Bang Theory está por expandirse con Stuart no consigue salvar el universo, el nuevo spin-off que se estrenará el 23 de julio de 2026 a través de HBO Max.

Hasta el momento, no existe confirmación de que Jim Parsons vuelva a interpretar a Sheldon Cooper, pero quienes sí regresarán serán Kevin Sussman como Stuart Bloom, Brian Posehn como Bert Kibbler, Lauren Lapkus como Denise y John Ross Bowie como Barry Kripke.

Aunque la participación de Jim Parsons en la TBBT sigue siendo una incógnita, sus recientes declaraciones dejan claro que aquella etapa de su vida estuvo marcada tanto por el éxito como por un enorme desgaste personal.

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