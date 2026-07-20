¿Dónde ver EN VIVO Survivor México 2026? Horario, transmisión GRATIS y todo sobre el estreno de La Reliquia en Llamas

La espera terminó para todos los fanáticos de los realities de supervivencia con la llegada del renovado Survivor México: La Reliquia en Llamas que inicia hoy lunes 20 de julio de 2026, con una temporada que promete más estrategia, enfrentamientos, además de desafíos más extremos que nunca.

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La supervivencia también se vive en los comentarios. ¿Con quién vas? ¡Únete a la conversación!#SurvivorMéxico La Reliquia en Llamas 🔥⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣, HOY a las 6:30 p.m. por Azteca Uno. 📺⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

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Bajo la conducción de Carlos Guerrero “Warrior”, un nuevo grupo de sobrevivientes llegará a una isla donde deberán competir por permanecer en el juego y conquistar la misteriora Reliquie en Llamas, un elemento definitivo que podría cambiar el rumbo de la competencia en cualquier momento.

¿A qué hora y dónde ver Survivor México: La Reliquia en Llamas?

El gran estreno de Survivor México: La Reliquia en Llamas se transmite a partir de este lunes 20 de julio a las 6:30 de la tarde tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca UNO.

¡El momento llegó! La aventura más extrema de la televisión ya comenzó. 🔥⛵️#SurvivorMéxico EN VIVO AHORA 📺

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Además de la señal de televisión abierta, el programa podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante las plataformas digitales y la transmisión en línea de TV Azteca, para que los seguidores no se pierdan ningún detalle del inicio de la competencia.

El primer desafío de las tribus es remar en el mar hasta llegar con Warrior. ¿Quién es la primera tribu en llegar? 🚣🏻🟡🟢#SurvivorMéxico EN VIVO AHORA 📺 https://t.co/sUSh7FXBed

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Lista OFICIAL de participantes Survivor México: La Reliquia en Llamas

En adn NOTICIAS te dejamos la lista OFICIAL de los 12 sobrevivientes confirmados son:

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Rey Grupero

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Azalia “La Negra”

Bobby Larios.

Todos ellos buscan convertirse en el último sobreviviente y conquistar La Reliquia en Llamas, en la temporada de Survivor México 2026 que promete ser una de las más intensas en la historia del reality.

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