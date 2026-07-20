¿Dónde ver EN VIVO Survivor México 2026? Horario, transmisión GRATIS y todo sobre el estreno de La Reliquia en Llamas

La espera terminó para todos los fanáticos de los realities de supervivencia con la llegada del renovado Survivor México: La Reliquia en Llamas que inicia hoy lunes 20 de julio de 2026, con una temporada que promete más estrategia, enfrentamientos, además de desafíos más extremos que nunca.
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Bajo la conducción de Carlos Guerrero “Warrior”, un nuevo grupo de sobrevivientes llegará a una isla donde deberán competir por permanecer en el juego y conquistar la misteriora Reliquie en Llamas, un elemento definitivo que podría cambiar el rumbo de la competencia en cualquier momento.
¿A qué hora y dónde ver Survivor México: La Reliquia en Llamas?
El gran estreno de Survivor México: La Reliquia en Llamas se transmite a partir de este lunes 20 de julio a las 6:30 de la tarde tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca UNO.
Además de la señal de televisión abierta, el programa podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante las plataformas digitales y la transmisión en línea de TV Azteca, para que los seguidores no se pierdan ningún detalle del inicio de la competencia.
Lista OFICIAL de participantes Survivor México: La Reliquia en Llamas
En adn NOTICIAS te dejamos la lista OFICIAL de los 12 sobrevivientes confirmados son:
Viviann Baeza
Shada Hernández
Sahit Sosa
Julio Camejo
Rey Grupero
Anahí Izali
Abel Robles
Tzasna Carrasco
Aurélie Garzonio
Javier Márquez
Azalia “La Negra”
Bobby Larios.
Todos ellos buscan convertirse en el último sobreviviente y conquistar La Reliquia en Llamas, en la temporada de Survivor México 2026 que promete ser una de las más intensas en la historia del reality.
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