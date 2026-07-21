Murió Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs Kong, a los 19 años

La actriz Kaylee Hotlle, conocida por interpretar a Jia en la franquicia de Godzilla, falleció a los 19 años tras un accidente automovilístico durante las primeras horas de este martes 21 de julio.

La noticia fue confirmada por su padre Joshua Hottle, quien al igual que su hija es sordo y declaró al portal TMZ que tuvo que volar desde Texas a Maryland para reclamar el cuerpo.

🚨#AlertaADN



Muere a los 19 años, la actriz estadunidense, Kaylee Hottle, conocida principalmente por su participación en la película "Godzilla vs Kong", en un accidente automovilístico pic.twitter.com/dKualbrdAl — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 21, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo falleció la actriz Kaylee Hottle?

De acuerdo a su padre, la joven sufrió un fuerte accidente automovilístico y tras llegar las autoridades a la escena del crimen, lo llamaron para informarle que Kaylee iba de camino al hospital, pero que su estado era grave.

Horas más tarde, personal médico lo llamó para darle a conocer la lamentable noticia de que su hija había fallecido, luego de que su corazón se detuvo antes de que llegara al hospital.

Pese a esta información, la familia no quiso dar más detalles sobre cómo fue el choque, tampoco si la joven iba acompañada durante el trayecto.

¿Quién era Kaylee Hottle?

La joven actriz nació en mayo del 2007 en Atlanta, Georgia, por lo que acababa de cumplir 19 años. Provenía de una familia con varias generaciones de personas sordas, pero eso no impidió que lograra su sueño de ser actriz e incluso fuera reconocida por sus papeles en la pantalla.

Su fama llegó en 2021 cuando al ser parte del elenco de Godzilla vs Kong, donde interpretó a Jia, una adolescente que se comunica con King Kong mediante lenguajes de señas. Papel que repitió en 2024 en Godzilla X Kong: El nuevo imperio.

Otra de sus actuaciones memorables fue en la serie de Magnum P.I. donde apareció en un capítulo durante 2021.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.