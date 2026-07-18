¿Vale la pena ver “La Odisea”? Todo lo que debes saber de la película de Christopher Nolan antes de entrar al cine

Después del éxito mundial de Oppenheimer, Christopher Nolan regresa a la pantalla grande con ‘La Odisea’, una ambiciosa adaptación del clásico de Homero que ya se proyecta en los cines de México.

Con una historia que combina aventura, acción, mitología y drama, además de un elenco encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron y Lupita Nyong’o, la película se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026.

Si planeas verla este fin de semana o simplemente quieres saber si realmente vale la pena, aquí te contamos todo lo que debes conocer antes de entrar a la sala.

¿De qué trata ‘La Odisea’?

La cinta adapta uno de los relatos más influyentes de la literatura universal: ‘La Odisea’, el poema épico escrito por Homero hace casi tres mil años.

La historia sigue a Odiseo, rey de Ítaca, quien emprende un largo y peligroso viaje para regresar a casa después de la Guerra de Troya.

En el camino deberá enfrentarse a criaturas mitológicas, dioses y desafíos que pondrán a prueba su inteligencia, valentía y capacidad para sobrevivir. Entre ellos destacan Polifemo, las sirenas, Calipso y otros personajes que marcarán su travesía antes de reencontrarse con Penélope y Telémaco.

¿Vale la pena ver la nueva película de Christopher Nolan?

Sí, además de reunir a uno de los repartos más destacados de los últimos años, ‘La Odisea’ apuesta por una producción de gran escala, secuencias filmadas para IMAX y una historia que mezcla acción, fantasía y drama con el estilo narrativo característico de Christopher Nolan.

Desde su estreno ha generado gran expectativa entre la crítica y el público, además de comenzar con buen desempeño en taquilla, por lo que ya figura entre las películas más comentadas del año.

¿Quiénes forman parte del reparto?

Christopher Nolan reunió a un elenco de talla internacional para dar vida a esta epopeya.

Entre los protagonistas se encuentran:

Matt Damon

Tom Holland

Anne Hathaway

Zendaya

Robert Pattinson

Charlize Theron

Lupita Nyong’o

Jon Bernthal

¿Cuánto dura ‘La Odisea’?

Si planeas verla, toma en cuenta que se trata de una película extensa.

La duración es de casi tres horas, con un tiempo aproximado de entre 173 y 180 minutos, dependiendo de la versión exhibida, convirtiéndose en una de las producciones más largas dirigidas por Christopher Nolan.

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¿Necesito leer el libro para entender la película?

No, aunque la historia está inspirada en el poema de Homero, la película fue concebida para que cualquier espectador pueda seguir la trama sin necesidad de haber leído la obra original.

Eso sí, conocer algunos personajes y el contexto de la Guerra de Troya puede ayudarte a identificar varias referencias presentes durante la historia.

¿Cuánto cuesta ver ‘La Odisea’ en Cinépolis y Cinemex?

El precio de los boletos depende de la cadena de cine, el tipo de sala y la ciudad donde se proyecte.

Como referencia, estos son algunos costos aproximados:

Cinemex: desde 130 pesos en funciones tradicionales y hasta 300 pesos en salas Platino.

desde 130 pesos en funciones tradicionales y hasta 300 pesos en salas Platino. Cinépolis IMAX: alrededor de 160 pesos por boleto. Los usuarios con membresía Club Cinépolis pueden pagar cerca de 115 pesos en funciones participantes.

Recuerda que los precios pueden variar dependiendo del complejo, el horario, promociones disponibles y la ubicación del cine.

Lo que debes saber antes de entrar al cine

Si todavía tienes dudas, este es el resumen rápido:

Está basada en el poema épico de Homero

Es la nueva película de Christopher Nolan

Matt Damon interpreta a Odiseo

Tiene una duración cercana a las tres horas

Fue filmada con tecnología IMAX

No cuenta con escenas postcréditos

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