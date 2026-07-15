La muerte de Elsa Aguirre, una de las actrices más emblemáticas del Cine de Oro mexicano, conmocionó al mundo del espectáculo, la estrella falleció la noche del 14 de julio, a los 95 años, en su casa de Cuernavaca, Morelos, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Tras darse a conocer la noticia, miles de usuarios comenzaron a preguntarse qué actores mexicanos mayores de 90 años siguen con vida, por lo que aquí te presentamos a las leyendas del cine y la televisión que continúan siendo parte de la historia artística de México.

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Actores mexicanos que tienen más de 90 años de edad

Estas son algunas de las figuras más representativas del espectáculo nacional que actualmente superan los 90 años:

María Victoria, 103 años : Cantante sensual de “Cuidadito” y la inolvidable trabajadora doméstica Inocencia en La criada bien criada .

: Cantante sensual de y la inolvidable trabajadora doméstica Inocencia en . Sergio Corona, 97 años: Destacado comediante y bailarín, emblemático por Hogar, dulce hogar y su papel actual de Don Tomás en Como dice el dicho.

Destacado comediante y bailarín, emblemático por y su papel actual de Don Tomás en Como dice el dicho. Alfonso Arau, 94 años: Exmimo y actor de Hollywood ( ¡Tres Amigos! ) consagrado como director internacional por Como agua para chocolate.

Exmimo y actor de Hollywood ( ) consagrado como director internacional por Como agua para chocolate. Marco Antonio Muñiz,93 años: Apodado “El Lujo de México” , fue voz de Los Tres Ases y un gigante absoluto del bolero romántico.

Apodado , fue voz de Los Tres Ases y un gigante absoluto del bolero romántico. Rosita Arenas, 92 años: Rostro angelical de la Época de Oro que brilló junto a Pedro Infante ( ¿Qué te ha dado esa mujer? ) y Cantinflas.

Rostro angelical de la Época de Oro que brilló junto a Pedro Infante ( ) y Cantinflas. Eric del Castillo, 91 años: Legendario primer actor de la televisión mexicana con más de 300 películas y padre de Kate del Castillo.

Legendario primer actor de la televisión mexicana con más de 300 películas y padre de Kate del Castillo. Irma Dorantes, 91 años: Joven estrella del cine de oro, talentosa cantante vernácula y conocida por ser el último amor de Pedro Infante.

¿De qué murió Elsa Aguirre?

Hasta el momento, la familia de Elsa Aguirre no ha informado de manera oficial la causa de su fallecimiento; sin embargo, diversos reportes señalan que la actriz presentaba un deterioro en su estado de salud relacionado con problemas pulmonares, además de las secuelas de una infección respiratoria que padeció durante su juventud.

En sus últimos años, Aguirre permaneció alejada de la vida pública y realizó pocas apariciones, aunque siguió siendo reconocida como una de las máximas figuras del Cine de Oro mexicano.

¿Dónde velarán a Elsa Aguirre?

Los restos de la actriz serán despedidos por familiares, amigos y seres queridos en la Funeraria Gayosso Domingo Diez, ubicada en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con la información difundida por su familia, quienes deseen acompañarla podrán asistir vestidos de blanco, como una forma de rendir homenaje a la actriz.

Durante su carrera, Elsa Aguirre compartió pantalla con algunas de las máximas figuras del cine nacional, entre ellas Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdova e Ignacio López Tarso, consolidándose como una de las actrices más importantes de la Época de Oro del cine mexicano y un referente para varias generaciones.

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