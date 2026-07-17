Muere Brenda Fricker, “la señora de las palomas” en Mi Pobre Angelito 2

La famosa actriz Brenda Fricker, quien se ganó los corazones de los fanáticos al interpretar a la “señora de las palomas” en la película Mi Pobre Angelito 2: perdido en Nueva York, murió el jueves 16 de julio, a los 81 años.

Esta gran pérdida para el cine ocurre a pocos días del fallecimiento del actor de Sam Neill, el famoso Alan Grant de Jurassic Park y deja en un gran luto a la industria del entretenimiento.

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Muere Brenda Fricker, actriz de "Mi pobre angelito" y ganadora de un Oscar 🕊️ pic.twitter.com/aEpjr79gUR — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 17, 2026

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¿De qué murió Brenda Fricker, “la señora de las palomas”?

El agente la actriz, Phil Belfield, señaló al portal especializado en espectáculos TMZ, que Brenda Fricker murió de manera pacífica en Dublín, luego de “un periodo de mala salud”.

Phil Belfield aseguró que fue un gran honor trabajar con ella y siempre estará en su corazón, al igual que en de muchos fans de todo el mundo.