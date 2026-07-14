¿Cuándo se estrena “La Odisea” en México? Todo lo que debe se saber sobre la nueva película de Christopher Nolan

La cuenta regresiva para uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año, “La Odisea” (The Odyssey), la nueva película dirigida por Christopher Nolan llegará a los cines en México este jueves 16 de julio de 2026, llevando la pantalla grande una ambiciosa, adaptación del clásico, poema épico, escrito por Homero.

La producción despierta una enorme expectativa entre los aficionados al Cine gracias al prestigio del director de “Oppenheimer”, “Interestellar”y “El Caballero de la Noche”, quien ahora apuesta por interpretar uno de los relatos más influyentes de la lectura universal, donde podrá verse la odisea en México.

Perdón Christopher Nolan, tal vez juzgué tu película con demasiado antelación. pic.twitter.com/AGMxcuKVPC — Nesign ® (@Nesign) July 13, 2026

Los espectadores podrán disfrutar de la película en múltiples formatos, entre ellos, IMAX, 3D, 4DX y salas VIP dependiendo de la disponibilidad de cada complejo cinematográfico. Las principales cadenas del país como Cinépolis y Cinemex, ofrecerán funciones desde el día del estreno, por lo que se recomienda consultar la cartelera oficial y comprar los boletos con anticipación, especialmente para las primeras funciones del fin de semana.

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La Odisea: ¿de qué trata la nueva película de Christopher Nolan?

La cinta está basada en La Odisea, una de las obras más importantes de la literatura griega que narra el largo viaje de Odiseo (Ulises) de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya. En el camino se enfrenta a criaturas mitológicas, desafíos sobrenaturales y decisiones que pondrán a prueba su ingenio y resistencia.

Fiel a su estilo, Christopher Nolan promete una versión con una narrativa ambiciosa, grandes secuencias visuales y una producción diseñada para aprovechar al máximo la experiencia en pantalla de gran formato.

¿Vale la pena ver La Odisea en IMAX?

Debido al estilo cinematográfico de Nolan y a su preferencia por filmar en tecnología de gran formato, especialistas y críticos suelen recomendar que sus películas las disfrutes en IMAX donde la calidad de imagen y el sonido permite apreciar mejor la dimensión de producción.

No hay mejor lugar para ver #LaOdisea que en las salas IMAX con Láser de Cinemex.



Tenemos 5 pases dobles para verla este 15 de julio.



Liberamos la dinámica en cuanto este tweet llegue 150RTs. pic.twitter.com/yES9qQmQU7 — Cinemex (@Cinemex) July 13, 2026

Con una mezcla de aventura, mitología y espectáculo visual, “La Odisea” apunta a convertirse en uno de los mayores éxitos cinematográficos del verano.

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