Hijo de Aylín Mujica; lo que se sabe de la muerte del joven de 30 años

Durante la mañana de este viernes 17 de julio, se informó sobre la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz y conductora cubana, Aylín Mujica, según compartió su ex pareja a través de redes sociales.

“Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, escribió el cantante en su cuenta de Facebook.

Aylín Mujica se encontraba grabando un reality show en Colombia, cuando se enteró sobre el fallecimiento de su hijo, quien tenía 30 años, según confirmaron diferentes fuentes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿De qué murió el hijo de Aylín Mujica?

Según informó la periodista, Mandy Fridmann, la actriz cubana se encuentra destrozada por la pérdida de su primogénito luego de enterarse en medio de las grabaciones de un programa.

La periodista señala que el hijo de Aylin Mujíca padecía una fuerte neumonía, por lo que la actriz le habría pedido no viajar y al final, el joven sufrió un infarto, y horas después se le informó a la cubana sobre el fallecimiento de su hijo.

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez de 30 años, era conocido artísticamente como Maahez, se desempeñaba en la industria musical como productor y DJ. Él se encargó de construir su carrera y siguió los pasos de su padre, Osamu Menéndez, músico cubano.

El hijo mayor de la actriz y conductora nació en La Habana, Cuba, donde comenzó a tomar el gusto por la música desde los cuatro años con estudios en piano, guitarra y batería.

Posteriormente, el hijo de Aylín Mujica logró colaborar con artistas importantes del género urbano y la música electrónica. En el 2000, Maahez se movió a la Ciudad de México, donde continuó con su carrera musical y empezó a tener un impacto en el público latino.

Como productor, llegó a estar nominado para los Latin Grammy junto al cantante panameño, Sech, gracias al álbum 1of 1, lo que terminó de impulsar su carrera y ponerlo en el foco mediático de la industria.

Sin embargo, el hijo mayor de la actriz cubana decidió enfocarse como productor de música electrónica. Por ello, firmó con Insomniac Records y sacaron Tequila, un tema junto con San Pacho, el cual tuvo una rápida aceptación e impacto entre los seguidores del género.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.