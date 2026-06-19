A sus 43 años, Anne Hathaway, anuncia que espera su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman.

La actriz sorprendió a sus seguidores este viernes 19 de junio al mostrar su avanzada pancita en Instagram.

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En el video, que se musicalizó con la canción “Baby, I’m Yours“, de Barbara Lewis, aparece Anne Hathaway vestida de blanco y camina hacia el centro de una sala con los brazos cruzados, luego, muestra su embarazo con una sonrisa.

La publicación no ha tardado en llenarse de felicitaciones. Entre ellas destacan Donatella Versace, Gigi Hadid o Lily Collins, que le han dado la enhorabuena.

La actriz no ha ofrecido más detalles sobre el tiempo de gestación, la fecha prevista de nacimiento o el sexo del bebé.

¿Quién es la pareja actual de Anne Hathaway?

La actual pareja de Anne Hathaway es el actor y productor estadounidense Adam Shulman. Contrajeron matrimonio en septiembre de 2012 y juntos tienen dos hijos.

Jonathan: Nacido en marzo de 2016.

Jack: Nacido en noviembre de 2019.

Anne Hathaway sufrió un aborto espontáneo en 2015. El triste suceso ocurrió mientras protagonizaba la obra teatral Grounded en Nueva York.

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