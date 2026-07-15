The Batman 2: Revelan nueva fecha de estreno y lanza adelanto

Una vez se retrasó la cinta The Batman 2, protagonizada por Robert Pattinson, y los fans tendrán que esperar varios meses más para mirar el estreno en la salas de cine.

The Batman 2, dirigida por Matt Reeves tenía previsto llegar a la gran pantalla el 1 de octubre de 2027. Cabe señalar que antes de esta fecha estaba prevista para 2025.

¿Cuándo se estrenará The Batman 2?

La película aplazó su fecha de estreno hasta el 18 de febrero de 2028, lo que implica que entre una la primera y la segunda parte existan cuatro años de distancia.

DC Studios había anunciado el lanzamiento para el 3 de octubre de 2025, hasta que las huelgas de Hollywood de 2023 obligaron a retrasar al 2 de octubre de 2026.

Después se informó que el Batman de Pattinson llegaría el 1 de octubre de 2027.

Lanzan adelanto de The Batman 2

Junto a la nueva fecha de estreno, Reeves mostró las primeras imágenes de la película en la plataforma Vimeo. En las imágens se observa Batman durante una noche lluviosa en el fondo se observa una patrulla y se escucha el sonido de una radio con indicaciones de policías.

Cabe señalar que el símbolo que aparece al finalizar además de mostrar un murciélago, también puede interpretarse como una sonrisa, por lo que el villano principal podría ser The Joker.

La película despierta una gran expectativa por la primera entrega que logró recaudar en 2022 más de 772 millones de dólares a nivel mundial.

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