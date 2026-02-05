PlayStation Plus: cuáles son los 4 juegos gratis que llegan al catálogo en febrero

Febrero arranca fuerte para PlayStation Plus con una alineación de 4 juegos gratis que aterrizan el mismo mes y cubren géneros muy distintos, desde boxeo realista hasta exploración en un planeta helado. Lo mejor es que no necesitas elegir: si eres miembro, puedes reclamarlos y dejarlos listos en tu biblioteca para cuando tengas tiempo de darles una oportunidad.

La disponibilidad también viene con fechas claras pues estos juegos estarán disponibles para miembros de PlayStation Plus desde el martes 3 de febrero y hasta el lunes 2 de marzo. Debes recordar que si te esperas al final de mes para reclamarlos, corres el riesgo de olvidarlo, así que lo ideal es reclamarlos en cuanto aparezcan en la PlayStation Store.

PlayStation Plus: juegos gratis de febrero

1. Undisputed (PS5)

Undisputed es la propuesta para quienes quieren sentir el deporte con un juego que presume de ofrecer una experiencia de boxeo “auténtica”, con una estética realista, llena de acción y más de 70 peleadores con licencia.

Además, incluye modo Carrera para avanzar desde torneos amateur hasta convertirte en campeón, y un creador de personaje para ajustar desde el físico hasta detalles estéticos como guantes y shorts.

2. Subnautica: Below Zero (PS5/PS4)

En este título te encuentras en una región ártica del planeta 4546B con equipo limitado, debes investigar qué ocurrió con tu hermana mientras intentas no morir en el intento. La clave está en explorar, recolectar recursos, construir hábitats y fabricar herramientas, porque el clima es hostil y no todas las criaturas que encuentras son precisamente amistosas.

3. Ultros (PS5/PS4)

Es una apuesta de ciencia ficción con un estilo artístico peculiar y un enfoque que mezcla combate cercano contra formas de vida cósmicas con momentos de cultivo y cuidado de plantas dentro de “The Sarcophagus”. Su punto fuerte es un sistema de bucle que te permite reiniciar en puntos clave para descubrir secretos, abrir rutas ocultas y desbloquear habilidades en un árbol de progresión.

4. Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Ponte el casco y ajústate al asiento con Ace Combat 7: Skies Unknown donde te meterás en la cabina de algunos de los cazas más temibles del mundo para atravesar nubes, ejecutar maniobras aéreas arriesgadas y sobrevivir a duelos tácticos que exigen reflejos y cabeza fría. Aquí tendrás que convertirte en un “Ace”, un piloto de élite de volar las aeronaves más modernas y futuristas, equipadas con un arsenal de “super armas” de última generación y enfrentar combates cada vez más peligrosos conforme avanza la historia.

PlayStation Plus: ¿Cómo reclamar los juegos gratis?

Para quedarte con estos juegos gratis de PlayStation Plus, basta con reclamarlos en la PlayStation Store durante la ventana oficial: del 3 de febrero al 2 de marzo. Una vez agregados a tu biblioteca, quedarán ligados a tu membresía, así que el movimiento inteligente es “asegurarlos” primero y decidir después cuál descargas.

Y si eres de los que aprovecha cada mes, hay un recordatorio importante: los juegos mensuales de enero (Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed y Core Keeper) solo se podían añadir hasta el 2 de febrero. Así que si te perdiste la fecha límite tendrás que decirle adiós a la posibilidad de sumarlos a tu biblioteca de juegos