Jugar GTA 6 antes de morir: Rockstar cumple el último deseo de un fanático antes del esperado estreno

En medio de la expectativa mundial por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI , previsto para el 19 de noviembre de 2026, una historia humana ha conmovido a la comunidad de jugadores en México y en todo el mundo. Un fanático con cáncer terminal logró que su último deseo, probar el juego antes de fallecer, llegara a los oídos de Rockstar Games, y todo indica que la compañía respondió con generosidad.

GTA 6.|X: @DramaAlert

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El último pedido antes de morir: jugar al GTA 6

La petición partió de Anthony Armstrong, desarrollador de videojuegos en Ubisoft Toronto, quien publicó un mensaje en LinkedIn a finales de 2025. En él explicaba que un familiar cercano, residente cerca del estudio de Rockstar en Oakville (Canadá), había luchado años contra el cáncer y acababa de recibir un pronóstico médico de entre seis y doce meses de vida. Sabiendo que difícilmente estaría con vida para el estreno oficial de GTA 6, Armstrong pidió ayuda para organizar una sesión privada de prueba del juego.

Su mensaje fue claro y respetuoso: entendía las estrictas normas de confidencialidad del desarrollo de videojuegos, y ofreció que su familiar firmara un acuerdo de no divulgación (NDA) si era necesario. Lo único que pedía era una oportunidad para que su ser querido viviera, aunque fuera por unas horas, la experiencia de jugar al título más esperado de la década.

La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Colegas, fans y medios especializados compartieron el llamado, hasta que llegó a oídos de Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar. Poco después, Armstrong anunció una actualización: “Hablamos con ellos hoy y recibimos grandes noticias. Eso es todo lo que realmente puedo decir, pero gracias a todos desde el fondo de mi corazón”.

Aunque los detalles exactos no se han revelado —y los mensajes originales fueron eliminados, probablemente por petición de la compañía para proteger la privacidad del paciente y la integridad del desarrollo del juego—, todo apunta a que Rockstar accedió a la solicitud.

Este tipo de gestos no son nuevos en la industria. En 2018, un joven holandés con neurofibromatosis tipo 2 pudo jugar Red Dead Redemption 2 antes de su lanzamiento, también gracias a una intervención similar de Rockstar. Otras empresas, como Bethesda, han rendido homenaje a fans fallecidos incluyendo sus nombres en juegos como Fallout 4 y Starfield.