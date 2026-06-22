Olivia Rodrigo crea su propio festival para impulsar el talento femenino

Olivia Rodrigo, una de las figuras pop más relevantes de la actualidad, presentó uno de sus proyectos más grandes hasta la fecha: se trata del festival Daisy Chain Fields.

Este nuevo festival cuenta con un elemento que lo hace muy especial, pues el cartel está conformado exclusivamente por talento femenino, y se llevará a cabo el próximo 29 de agosto en el Great Park, ubicado en Irvine, California.

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¿Quiénes estarán en el festival organizado por Olivia Rodrigo?

De acuerdo con una publicación en Instagram, este es el talento confirmado hasta ahora para la primera edición del festival Daisy Chain Fields:

Bikini Kill

Chappell Roan

Die Spitz

Doechii

Eli

Garbage

Katseye

Mitski

Quiet Light

Rachel Chinouriri

Santigold

The Breeders

Karen O

Sarah Mclachlan

Stevie Nicks

“En verdad nunca antes me sentí tan emocionada de compartir una noticia con ustedes. ¡Tuve este sueño para el que trabajé desde hace años y finalmente se vuelve realidad!”, compartió a través de su cuenta de Instagram la intérprete de “the cure”.

De acuerdo con la propia Olivia Rodrigo, el 100% de las ganancias de este festival estará destinado a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el festival Daisy Chain Fields?

De acuerdo con los primeros reportes, los boletos para este festival saldrán a la venta el próximo 24 de junio y se venderán directamente a través de la página web oficial del evento.

Los fanáticos ya se pueden registrar para la preventa en la página oficial daisychainfields.com.

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