Ella es Ashlyn Castro, la mujer que conquistó el corazón de Jude Bellingham

Mientras Jude Bellingham (23 años) brilló dentro de la cancha, fuera de ella hay una figura que también acaparó los reflectores: la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro (28 años), quien se ha convertido en una de las parejas más comentadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La historia de amor entre ambos comenzó gracias a amigos en común y, aunque al principio mantuvieron el romance con discreción, hoy se muestran inseparables. Ashlyn ha acompañado al futbolista del Real Madrid en partidos y eventos importantes, consolidándose como uno de sus principales apoyos.

Pese a que se llevan 5 años, la química entre ambos es buena. Desde el inicio privilegiaron la discreción: evitan escenas románticas en redes y cuidan su exposición pública.

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¿De dónde es Ashlyn Castro?

Originaria de California, Castro ha construido una carrera como modelo e influencer de moda y estilo de vida. Antes de iniciar su relación con Bellingham, también fue vinculada sentimentalmente con el actor Michael B. Jordan, aunque nunca confirmó públicamente ese romance.

Con un perfil elegante y alejado de los escándalos, Ashlyn ha conquistado tanto al mediocampista inglés como a los aficionados.

Cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram y ha trabajado con marcas de lujo como Clarins y PrettyLittleThing.

La joven alcanzó fama mundial al participar en el video Popstar de DJ Khaled, que contó con la presencia de Justin Bieber y la posicionó en el radar global.

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