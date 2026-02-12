¡Adiós Peter Parker! Nicolas Cage sorprende en el primer tráiler de Spider-Noir; revelan fecha de estreno

¡Spider-Noir ya es una realidad! Este jueves 12 de febrero, Amazon Prime Video lanzó el primer tráiler de la serie completamente en blanco y negro protagonizada por el actor estadunidense Nicolas Cage, quien dará vida al Spider-Man más oscuro y tomará el lugar del protagonista de la historia en vez de Peter Parker.

Si eres fan de los muchos multiversos de este super héroe de Marvel, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te tenemos todos los detalles.

¿Quién es Ben Reilly y por qué protagoniza Spider-Noir en vez de Peter Parker?

Al escuchar de una nueva serie de Spider-Man seguramente esperarías ver a Peter Parker como protagonista; sin embargo, en este multiverso, el héroe es Ben Reilly, quien por azares del destino se convierte en un Spider-Man oscuro.

La trama se desarrolla en los años 30, Ben Reilly es un detective privado, envejecido, cínico y desafortunado que vive en Nueva York. Esta versión de Spider-Man vive durante los años de la Gran Depresión y enfrenta al crimen organizado y políticos corruptos.

“La falta de poder no conlleva una gran responsabilidad”: En el primer tráiler de la serie vemos a Ben Reilly llevar su vida directo al despeñadero, mientras lucha con los extraños poderes que obtuvo.

¿Cuándo se estrena Spider-Noir en Amazon Prime?

Si te gustaría vivir la historia intensamente y remontarte a los años 30 en los que se desarrolla la historia, Prime Video tiene disponible la versión en blanco y negro. Pero si lo prefieres, también puedes verla completamente a color.

Spider-Noir es la versión de Spider-Man que se desprende de Peter Parker, por lo que llegó el momento de vivir las aventuras de Ben Reilly, cuyo multiverso llegará a la plataforma de streaming el próximo 27 de mayo de 2026.

