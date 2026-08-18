Welcome to Derry tendrá temporada 2; esto se sabe sobre el regreso de IT

Después de posicionarse como una de las mejores series del 2025 dentro del género de terror, It: Welcome to Derry volverá con la segunda temporada en HBO.

Este proyecto se basa en la novela de terror It, escrita por Stephen King y publicada en 1986. Tras el buen recibimiento de la primera entrega, se anunció una nueva temporada de esta serie.

1935 #ITBienvenidosADerry regresa para una temporada 2. pic.twitter.com/XMRPJhtM8C — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) August 17, 2026

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¿De qué tratará la segunda temporada de It: Welcome to Derry?

Es importante señalar que, para esta segunda temporada, It: Welcome to Derry tendrá un salto en el tiempo, por lo que no será una continuación con respecto a la primera parte.

Según informó el medio Variety, esta segunda temporada tendrá un retroceso en la línea temporal y estará ambientada en el año 1935, 27 años antes de lo ocurrido en la primera entrega.

De acuerdo con reportes, la trama estará centrada en la masacre de la Bradley Gang, una pandilla de criminales que llegan a causar problemas a Derry.

Esto desatará una ola de violencia en el pueblo, la cual está conectada con la influencia de Pennywise en los habitantes de Derry al convertirlos en personas violentas y peligrosas.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de It: Welcome to Derry?

A pesar de haber confirmado la segunda entrega de esta serie, HBO no dio una fecha exacta de estreno.

Aunque rumores indican que, tal como ocurrió como en la primera parte, la segunda temporada de It: Welcome to Derry podría estrenarse en octubre de 2027, perfecto para las épocas de Halloween.

Universo de IT se expande

Esta serie forma parte del universo de las películas It (2017) e It: Capítulo Dos (2019), dirigidas por Andy Muschietti.

Este universo cinematográfico sigue los ciclos de terror de la entidad maligna Pennywise en el pueblo de Derry, Maine.

La primera parte profundiza en los oscuros orígenes de Pennywise y sucesos históricos previos, ambientada en la década de los 60´s.

Además, se planea llegar “al nacimiento” de este payaso maligno en una nueva entrega, la cual estaría ambientada en 1908, cuando se conocerá la primera aparición de esta entidad.

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