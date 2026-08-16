Ado estrena “Monstruo”, tema principal del live-action BLUE LOCK

La banda japonesa Ado estrenó su nuevo sencillo titulado “Monstruo”, el cual ya fue elegido para ser el tema principal del live action BLUE LOCK, protagonizada por Fumiya Takahashi. De esta manera, dará vida a la adatación del exitoso manga de futbol.

“Monstruo” se define como un himno vibrante y lleno de energía que pone en primer plano la inigualable interpretación vocal de Ado, acompañada de dinámicas secciones de rap y tiene todo para convertirse en una de las cancioes más representativas del verano de 2026.

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¿Qué significa “Monstruo”?

En este nuevo sencillo, “Monstruo” significa despertar a esa ‘bestia’ que llevamos dentro y superar nuestros propios límites, cargada de una energía explosiva y un impulso imparable. Tiene un sonido explosivo y su ritmo es contagioso, por lo que es ideal para cuando uno hace ejercicio y coreografías.

¿Cuándo se estrenará el live action de BLUE LOCK?

La película de BLUE LOCK tiene previsto estrenarse en más de 20 países, muchos de ellos de Latinoamérica, el próximo 8 de octubre, por lo que si eres fan del anime y del deporte, no te la puedes perder.

¿Quién es Ado?

Ado, considerada como una de las artistas japonesas más escuchada en el mundo, nació el 24 de octubre de 2002, en Tokio. Debutó en el 2020, a la edad de 17 años con el sencillo digital Usseewa, que se posicionó en el número 1 en Billboard Japan Hot 100.

Su rostro sigue siendo prácticamente desconocido, ya que, a pesar de haber colaborado con varios artistas, entre ellos, Imagine Dragons, se ha mantenido en el anonimato.

Entre sus éxitos más destacados están: “New Genesis” de la película de One Piece Film: red, “Odo” y “Show”.

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