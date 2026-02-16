¡Se encienden las estufas! Abren casting para Masterchef 24/7; requisitos y fechas clave

¿Tienes lo que se necesita? Entonces, no te puedes perder la gran oportunidad de ocupar una de las estufas de MasterChef 24/7. Sí, tal y como lo lees, este 2026, la cocina más famosa de México se convierte en un ¡reality 24/7!

Si quieres convertirte en un cocinero famoso y aprender de los mejores chefs en México, en adn Noticias, te contamos todos los detalles sobre la nueva convocatoria de MasterChef 24/7.

Estas son las fechas clave para inscribirse al casting de Masterchef 24/7

Este lunes 16 de febrero, nos despertamos con un notición y es que la cocina más famosa de México comienza la búsqueda de los cocineros dispuestos a enfrentar una de las pruebas más exigentes de cocina.

Pero, eso no es todo, este 2026, MasterChef se renueva y se convertirá en un reality 24/7, en el que podremos seguir el progreso de los cocineros, los dramas, los momentos de angustia, los roces, las alianzas, dentro y fuera de la cocina. ¿Te imaginas?

Esta nueva versión le permitirá a los fans conocer todos los movimientos antes y después de las competencias que ponen a prueba a los cocineros. Si crees que tienes lo que se necesita para convertirte en uno de los participantes de MasterChef 24/7, inscríbete para participar ahora mismo, porque la convocatoria ya está abierta.

Para hacer tu registro sigue estos sencillos pasos:



Entra a este ENLACE

Llena el formulario con tus datos personales

Envía un video en formato horizontal que no dure más de 3 minutos en el que respondas a preguntas como: ¿por qué quieres participar?, ¿cuál es tu nivel gastronómico? o ¿cómo te imaginas siendo participante de Masterchef?

¿Cuáles son los requisitos para participar en Masterchef 2026?

Los requisitos para participar en MasterChef 24/7 son los siguientes:

Tener más de 18 años

Tener un sazón que cuente historias

Tres meses de tu vida

Es indispensable que consideres que si avanzas a las últimas etapas del casting y resultas seleccionado, deberás de pausar tu vida cotidiana durante tres meses en los que permanecerás dentro de la casa y cocina de MasterChef 24/7 viviendo una aventura que podría cambiar tu vida.

Si tienes el talento, la pasión por la cocina, el temple y el carisma para enfrentar este reto, no lo dudes más e inscríbete al casting de MasterChef Celebrity ahora mismo.

