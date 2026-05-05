Bad Bunny “envejeció” y sorprendió con su elección para la MET Gala 2026

Bad Bunny deslumbró en la alfombra roja de la MET Gala 2026 al llegar caracterizado de un adulto mayor, lo que rompió con lo visto en el desfile de celebridades, pues fue de los pocos que se atrevió a explorar a profundidad el tema de la exposición de este año del Costume Institute: el cuerpo envejecido.

Y es que sí, el tema de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York fue Fashion is Art (La moda es arte), razón por la que vimos muchas referencias a las etapas históricas de éste; sin embargo, el cantante puertorriqueño se atrevió a ir más allá y poner su mirada en otro de los ejes de la noche: las diferencias del cuerpo y cómo ha habitado desde el arte.

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Bad Bunny y su traje inspirado en la tercera edad

La mano detrás del diseño de Benito Martínez Ocasio fue la del maquillador Mike Marino, el cual colocó arrugas, flacidez y machas solares en el rostro del intérprete de LO QUE LE PASÓ A HAWAii.

Además, el esmoquin que eligió fue diseñado por él mismo, en colaboración con la marca española Zara; el cuello estuvo inspirado en el vestido Bustle de 1947, diseñado por Charles James y que puede ser visitado en el Costume Institute.

Al ser entrevistado la noche del 4 de mayo de 2026, el cantante aseguró que siempre ha querido hacer cosas diferentes, explorar y ser creativo, razón por la que eligió sorprender al mostrar cómo es trabajar con “libertad creativa total”; incluso, bromeó con el hecho de que llegar a la gala le tomó 53 años.

Otras estrellas que sorprendieron en la MET Gala 2026

Además de la icónica Anna Wintour y los anfitriones Beyonce, Nicole Kidman y Venus Williams, los artistas que sorprendieron fueron:

Zoë Kravitz

Sabrina Carpenter

Doja Cat

LISA

Heidi Klum

Madonna

Kendall Jenner

Kylie Jenner

Rihana

A$AP Rocky

Georgina Rodríguez

Anne Hathaway

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