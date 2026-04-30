Lanzan trailer de “Resident Evil”; nueva cinta muestra el lado aterrador de Raccoon City

“Resident Evil”, una de las franquicias de videojuegos más exitosas y queridas por la comunidad gamer, regresará a la pantalla con una nueva adaptación.

Es importante recordar que esta no será la primera vez que la saga de survival horror llega al cine, pues previamente lo hizo con una serie de películas protagonizadas por Milla Jovovich. Esta adaptación es recordada por el rechazo que sufrió entre los fanáticos del videojuego, que nunca la reconocieron como canon.

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¿Quién dirigirá la nueva adaptación de “Resident Evil”?

Este jueves 30 de abril de 2026 se reveló el primer adelanto de la nueva adaptación de “Resident Evil”, que será dirigida por Zach Cregger, cineasta recordado por exitosas películas de terror como “Barbarian” o “La hora de la desaparición”.

En el primer adelanto, compartido por Sony Pictures, se observa que este reboot de la saga en cine está cargado del terror que hizo famosa a la franquicia en videojuegos.

¿De qué trata la nueva película de “Resident Evil”?

Si eres fanático de los videojuegos clásicos, es importante advertirte que esta nueva adaptación no seguirá las historias de personajes icónicos como Leon S. Kennedy, Ada Wong, Jill Valentine y los hermanos Redfield.

Los primeros detalles señalan que seguiremos la historia de Bryan, una especie de mensajero médico que realizaba su trabajo cuando llega el “Día Cero” a Racoon City, es decir, estalla la ola zombie.

El teaser de la cinta muestra a Bryan hablando con alguno de sus seres queridos, advirtiendo que todo se salió de control y que es probable que no llegue a casa.

También son evidentes imágenes de body horror, un género que se ha convertido en rúbrica para el cineasta Zach Cregger, dejando en evidencia que su elección como director de la cinta no es casualidad.

El elenco elegido por Cregger es el siguiente:

Austin Abrams

Paul Walter Hauser

Zach Cherry

Kali Reis

¿Cuándo se estrena la nueva película de “Resident Evil”?

De acuerdo con la información difundida por Sony Pictures, la nueva adaptación cinematográfica de “Resident Evil” se estrenará en cines de todo el mundo el próximo 18 de septiembre de 2026.

Además, se sabe que esta película contará con proyecciones en salas IMAX para vivir al máximo el terror de la icónica Racoon City.

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