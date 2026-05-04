A poco más de un año desde su estreno el 28 de marzo de 2025 en el Frontón México de la Ciudad de México, Malinche, el musical, está por llegar 300 representaciones para confirmar un éxito rotundo.

La producción del aclamado Nacho Cano narra la historia de amor y mestizaje entre Malinche y Hernán Cortés en un musical que pone a más de 50 artistas en escena y que ha conquistado cientos de corazones de quienes la han presenciado.

En el conversatorio "Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés", en el marco de @MalincheMusical en Frontón México, @MLMSalinas destacó la importancia de “unirnos y sentir orgullo del mestizaje”, al señalar que México surge de la fusión de dos… pic.twitter.com/wCI15lpSUO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

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Conservatorio por la conclusión de la primera temporada de Malinche

Para enaltecer el éxito del musical fue llevado a cabo un conversatorio con el que se busca celebrar el mestizaje y la evangelización impulsados por dos figuras clave; la mujer que quedó en medio de dos mundos, Malinche y el controvertido Hernán Cortés.

Sobre esto Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid en México comentó que tenemos que se tienen que buscar las formas para hablar en libertad.

El mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría y eso ha quedado hoy más claro que nunca por eso ante los discursos del odio, los discursos que dividen, los que vemos la vida en torno a estas alianzas y en todo lo bueno que hay en ella tenemos que buscar las maneras para poder hablar en libertad y ojalá algún día más pronto que tarde allá haya muchos más eventos como este que se celebran en todos los rincones de España de México y del resto de Hispanoamérica, y nunca tengan que ser cambiados de sitio, que nunca la libertad pida perdón por ser libertad... — expresó la presidenta

María Laura Medina de Salinas; La fusión de esas dos culturas es lo que somos

Para la empresaria y esposa de Ricardo Salinas Pliego, María Laura Medina, Malinche, el musical representa la necesidad de unirnos y la importancia de saber que venimos de dos mundos maravillosos:

Todo el mundo habló desde el amor y de la necesidad de unirnos, no de separarnos, no de dividirnos, sino de entender la importancia de creérnosla que venimos de dos mundos maravillosos, unos españoles valientes y unos unos indígenas mesoamericanos que también tenían muchos conocimientos y que la fusión de esas dos culturas es lo que somos nosotros, los mexicanos y hay que estar muy orgullosos del mestizaje porque ninguna otra parte se dio. Cualquier colonizador no, no deja nada, arrasa con todo y no construye como aquí se construyeron catedrales, hospitales, universidades, escuelas. Al contrario, fue una visión a largo plazo.

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