La Oficina lanza su primer tráiler; así será la nueva serie que llevará la vida godín a otro nivel

¡Alerta godínez! Ya llegó el primer tráiler de La oficina, la nueva serie de Prime Video, inspirada en la exitosa serie británica The Office creada por Ricky Gervais y Stephen y protagonizada por Fernando Bonilla. Te contamos todos los detalles de esta historia con la que seguramente te vas a identificar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se vio en el tráiler de La Oficina de Prime Video?

La Oficina puede ser un segundo hogar y, como todo hogar, convives con un montón de personas que, con el paso del tiempo, pasan de ser tus compañeros de oficina a ser tus amigos, familia, pareja o hasta tu rival. ¿Te suena?

Eso es justo lo que sucede en la serie La Oficina, que se desarrolla en Jabones Olimpo, una empresa familiar ubicada en Aguascalientes. La oficina está liderada por el jefe Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla, heredero del negocio jabonero y gerente regional que carece de habilidades administrativas.

El falso documental de Prime Video seguirá las historias de vida de los empleados de La Oficina, que tratan de mantener una estabilidad laboral a pesar de la gestión de su jefe. En La Oficina cada día será una aventura nueva con conflictos laborales, momentos muy incómodos y dinámicas disfuncionales muy divertidas.

¿Cuándo se estrena la serie La Oficina en Prime Video?

Fernando Bonilla es un actor, director y dramaturgo, que tiene una destacada trayectoria en el teatro, cine y televisión. Con él, estarán en La Oficina un reparto de lujo:

Aniv Rubio (Edgar Villa “Villita”)

Memo Guerrero (Fabrizio Santini)

Sofi Campos (Elena del Río)

Mine Romero (Alexa Zuart)

Abi Delgado (Alejandra Ley)

Qwerty (Armando Espitia)

Ángeles Leyva (Areli González)

Lucio Galván (Juan Carlos Medellín)

Betty Benítez (Paola Flores)

Don Abel (Guillermo Quintanilla)

Giancarlo (Rodrigo Suárez)

Mondra (Quetzalli Cortés)

Cañedo (Arturo Vinales)

De acuerdo con lo revelado en el tráiler, la versión mexicana de La Oficina llegará a la plataforma de Prime Video el próximo 13 de marzo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.