¡Ya es oficial! Confirman segunda temporada de La Oficina en Prime Video; así lo presumió ‘Jero’

¡OMG! La espera terminó para los fans de la serie godín. El mismísimo Jero nos acaba de confirmar que La Oficina sí tendrá segunda temporada en Amazon Prime Video.

Fernando Bonilla, quien da vida al icónico protagonista y líder de La Oficina de Jabones Olimpo, sucursal Aguascalientes, confirmó la noticia que muchos estaban esperando. El anuncio desató emoción entre seguidores que convirtieron a esta producción en la número uno de la lista de Amazon y en todo un fenómeno.

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Así confirmó Jero que habrá segunda temporada de La Oficina

A través de redes sociales, Fernando Bonilla nos puso a palpitar el corazón con un clip en el que reveló que la segunda temporada de La Oficina ya es una realidad. Con un mensaje directo, sin rodeos y sin palabras, el actor dejó claro que el proyecto sigue en marcha, lo que provocó una ola de reacciones entre fans que pedían más episodios desde el final de la primera temporada.

En el video vimos a Jero despertarse temprano, ponerse sus lentes. Después, dirigirse a la cocina por su café mañanero, selecciona su taza favorita e ir a preparar su traje con su icónico pin Zeuz. Y sí, con una mirada picarona a la cámara, Fernando Bonilla (Jero) da paso a una hoja membretada de Jabones Olimpo que dice:

“A quien corresponda presente: Se confirma segunda temporada”.

El personaje de Jero se convirtió en uno de los favoritos por su personalidad irreverente y por representar, con humor ácido, las dinámicas laborales que muchos mexicanos viven día a día. Esta conexión fue clave para que la serie se posicionara dentro del catálogo de La Oficina Amazon.

Además, la producción ha destacado por adaptar el formato clásico de oficina a un contexto local, lo que ha generado identificación inmediata con el público.

Prime Video anuncia a los actores de La Oficina la segunda temporada

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles sobre la trama o la fecha de estreno, Amazon Prime Video ya comenzó a generar expectativa entre el elenco y seguidores. Algunos de los actores también han reaccionado a la noticia, adelantando que el equipo está listo para regresar al set.

El anuncio refuerza el interés de la plataforma por apostar por contenido original en México, especialmente producciones que reflejen la cultura laboral y social del país. Esto también posiciona a La Oficina México como una de las series nacionales con mayor potencial de crecimiento en streaming.

Para quienes aún no la han visto y se preguntan la oficina dónde ver, la primera temporada está disponible completa en Prime Video, lo que permite ponerse al día antes del estreno de los nuevos episodios.

Por ahora, la confirmación de la segunda temporada es suficiente para entusiasmar a los fans. Lo que sigue será conocer más detalles sobre la historia, el regreso de personajes clave y, sobre todo, cómo evolucionará esta divertida radiografía del mundo godín en México.