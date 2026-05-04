Nodal registra la marca El Forajido en medio de rumores de fuerte conflicto con sus papás: “La propia sangre te puede fallar”

Un nuevo movimiento legal de Christian Nodal reavivó rumores acerca de una disputa familiar por la marca de su nombre artístico. — Un nuevo movimiento legal de Christian Nodal volvió a encender las alertas entre sus fans y es que ese lunes 4 de mayo se convirtió en tendencia la marca El Forajido. Al parecer, el cantante habría registrado esta nueva marca, en medio de versiones sobre un fuerte conflicto con sus padres por el control de su nombre artístico, empresa y composiciones.

La frase “la propia sangre te puede fallar”, que Nodal dijo en uno de sus más recientes presentaciones encendió la conversación en redes sociales acerca de esta posible disputa familiar. Te contamos los detalles del caso.

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¿Nodal cambiará de nombre artístico?

De acuerdo con reportes recientes, Christian Nodal habría iniciado el registro de El Forajido como marca, lo que ha generado especulación sobre un posible cambio de nombre artístico o, al menos, una nueva etapa en su carrera. La solicitud fue presentada el 22 de abril ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Este movimiento coincide con los rumores de pleito familiar y con el hecho de que el famoso haya borrado todas sus publicaciones en su cuenta de Instagram.

En la industria musical, el nombre artístico es un activo clave, ligado a contratos, regalías y derechos de explotación. Por eso, la posibilidad de que Nodal busque blindar una nueva marca sugiere un distanciamiento estratégico de su identidad actual.

Versiones apuntan a que existiría una disputa con su padre, Jaime González, relacionada con el control de la marca “Nodal”, así como con temas empresariales y de autoría musical. Aunque no hay confirmación oficial, el cantante sí lanzó algunos comentarios que encendieron las alarmas entre sus seguidores.

¿Christian Nodal lanza indirectas a su familia?

En medio de la polémica, Nodal llamó la atención de sus seguidores con algunas frases que lanzó en su presentación en Querétaro. Ahí, Nodal aseguró: “Yo hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a hacer de ustedes”.

Además, mencionó lo siguiente: “Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”.

Finalmente, Nodal atribuyó la reciente cancelación de un concierto en Chile a las fallas logísticas de la empresa de su papá, por lo que los músicos no llegaron a tiempo.

Al parecer, el registro de El Forajido es el primer paso del famoso para recuperar el control sobre su nombre, su música y sus negocios.

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