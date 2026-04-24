Disfruta de los mejores conciertos en la CDMX este viernes 24 de abril.

Disfruta de los mejores conciertos en la CDMX este viernes 24 de abril.

¡Es viernes y la CDMX lo sabe! Por eso, si no tienes plan, te recomendamos que cheques la cartelera de conciertos y obras de teatro de la capital mexicana que mezcla nostalgia, grandes voces y espectáculos en vivo.

Este 24 de abril, los conciertos en CDMX incluyen un emotivo Tributo a José José y Juan Gabriel, además de presentaciones en recintos clave como el Auditorio Nacional y otros foros que prometen una noche llena de música.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional continúa con su agenda de espectáculos de alto nivel. Este viernes, el recinto recibe a un dueto muy querido por los amantes de la música pop, nos referimos a Jesse & Joy. El concierto se llevará a cabo en punto de las 21:30 horas.

Pero, esto no es todo, el Lunario del Auditorio Nacional también tiene un evento programado para la noche de este viernes 24. Se trata del concierto de Jaime Varela , El Divo un eterno amor. Este evento comienza en punto de las 22:30 horas.

Tributo a José José y Juan Gabriel: un viaje a los clásicos

Uno de los eventos más destacados es el espectáculo “Tributo a dos grandes: El Príncipe y El Divo”, que se presenta en el Teatro Tepeyac.

Este show revive los éxitos que marcaron generaciones, con interpretaciones de temas icónicos como El triste, Amor eterno y Querida. Es una opción ideal para quienes quieren cantar, recordar y conectar con la música que definió una época.

El tributo destaca por su producción en vivo, músicos profesionales y una narrativa que recorre la trayectoria de ambos íconos de la música mexicana.

Otros conciertos en la CDMX este viernes 24 de abril

Además de estas espectaculares opciones para vivir un viernes inolvidable, la CDMX también ofrece los siguientes conciertos:

Ben Böhmer : Pepsi Center, en punto de las 20:00 horas

: Pepsi Center, en punto de las 20:00 horas David Zahan: La Maraka, en punto de las 21:30 horas

Cómo pedir un reembolso de un concierto

Si por alguna razón no puedes asistir a alguno de los conciertos hoy en CDMX, plataformas como Ticketmaster permiten solicitar reembolsos bajo ciertas condiciones.

Generalmente, estos aplican solo en caso de cancelación o cambio de fecha del evento. Es importante revisar los términos y condiciones al momento de la compra, así como conservar tus boletos digitales o físicos.

Las mejores obras de teatro en la CDMX hoy 24 de abril

Además de conciertos, la capital ofrece una amplia cartelera teatral. Recintos como el Teatro Tepeyac y otros foros independientes presentan obras para todos los gustos, desde comedia hasta drama y teatro musical.

Las Leonas : Teatro México, a las 18:30 horas

: Teatro México, a las 18:30 horas El Sótano : Teatro Fernando Soler, a las 19:00 horas

: Teatro Fernando Soler, a las 19:00 horas Por la Punta de la Nariz : Teatro Ofelia, a las 19:00 horas

: Teatro Ofelia, a las 19:00 horas Matilda el Musical con Elena : Centro Cultural Teatro I, a las 19:30 horas

: Centro Cultural Teatro I, a las 19:30 horas Mentiras el Musical: Teatro Aldama, a las 20:00 horas.

Puedes checar la cartelera de obras de teatro completa en este ENLACE.

Este viernes 24 de abril, la CDMX confirma por qué es uno de los destinos culturales más vibrantes del país. Ya sea que prefieras corear clásicos de Juan Gabriel, emocionarte con la voz de José José o descubrir nuevos talentos, hay opciones para todos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.