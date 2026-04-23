KID PHENOMENON participará en el festival "Friends From Elsewhere Summer Concert" que se realizará en Los Ángeles, EUA.

KID PHENOMENON participará en el festival "Friends From Elsewhere Summer Concert" que se realizará en Los Ángeles, EUA. | RP

KID PHENOMENON llegó para quedarse en la industria de la música y seguramente acaparará los reflectores nuevamente, pues ahora participará en “Friends From Elsewhere Summer Concert”, un festival de música que se realizará en Los Ángeles, Estados Unidos.

💫🎼👀 La fuerza de Japón nos llega con @_KID_PHENOMENON

Su nuevo sencillo, "Mirror", se centra en las contradicciones y los conflictos a los que se enfrenta la Generación Z. Es una obra ambiciosa que muestra una nueva faceta del grupo… y lo mejor es que nos dejaron este… pic.twitter.com/kKnbJHZiFJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 7, 2026

Su participación fue confirmada luego de su destacada presentación en el showcase del SXSW 2026 en marzo, que se llevó a cabo en Austin, Texas, el cual rápidamente acaparó la atención de los amantes de la música.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

KID PHENOMENON ampliará su presencia global

KID PHENOMENON actualmente parece un nombre extraño para muchos, sin embargo te podemos adelantar que estos chicos garantizan una excelente presentación. Con su llegada a los escenarios buscan levantar al J-Pop a nivel internacional y ¿por qué no? competir con el K-pop.

Su presentación en Los Ángeles está programada para el próximo 23 de mayo, en el Pershing Square. Debido a que esta ciudad es una de las principales capitales musicales del mundo se espera que se trate de una actuación llena de mucha energía.

“Nos sentimos verdaderamente honrados y emocionados de tener la oportunidad de actuar de nuevo en Estados Unidos...No solo esperamos consolidar aún más a KID PHENOMENON, sino que también queremos compartir nuestro concepto único de «TOKYO NEO POP» con un público aún más amplio. Estamos preparando una actuación y una música aún más sofisticadas, y estamos ansiosos por que las disfruten. ¡No se lo pierdan!”, expresó Kensuke Sorematsu, uno de los integrantes del grupo.

La nueva generación musical de Japón

Sí, como ya hemos hablado en adn Noticias con anterioridad, KID PHENOMENON encarna la cultura de la nueva generación de Tokio, es decir “TOKYO NEO POP”.

¿Quieres escuchar lo más destacado de estos talentosos artistas? Te invitamos a escuchar “Mirror”, “Party Over There” y “Black Flame”.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.