Ginny Jayna, la famosa dupla tailandesa, se presentará por primera vez en México como parte de su gira internacional.

Ginny Jayna, la famosa dupla tailandesa, se presentará por primera vez en México como parte de su gira internacional. | RP

Las superestrellas tailandesas Ginny Natnicha y Jayna Stevens, conocidas como la dupla “Ginny Jayna”, vendrán por primera vez a México como parte de su gira internacional “The Tempting Venom Tour”.

Las artistas que actualmente están revolucionando el entretenimiento en su país y a nivel global se presentarán el próximo 1 de mayo en el Auditorio BB de la Ciudad de México (CDMX). De esta manera, la cultura de Tailandia trata de abrirse camino como parte de la ola asiática.

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¿Quiénes son Ginny Jayna?

Ginny Jayna actualmente son íconos de la cultura pop, la moda y el entretenimiento, conquistando audiencias alrededor del mundo tras el éxito rotundo de la serie “Poisonous Love”.

Su impacto internacional lo consiguieron al conectar especialmente con audiencias jóvenes y ahora buscan fortalecer el vínculo con sus fans de Latinoamérica.

Fan meeting de Ginny Jayna

Durante este fan meeting los asistentes podrán vivir una experiencia cercana con las artistas, tomarse selfies, fotos grupales, conseguir su autógrafo y hacer diferentes dinámicas.

Y es que ahora es turno de México de verlas cara a cara, ya que la dupla ya recorrió ciudades como Bangkok, Vietnam, Manila, Taipei, Macau, Hong Kong y Ho Chi Minh. Además de México, visitarán Lima, Perú y São Paulo, Brasil.

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