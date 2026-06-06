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/Entretenimiento/Video

Taylor Swift regresa al country con un tema original para Toy Story 5

Taylor Swift estrena canción country con el emotivo tema “I Knew It, I Knew You” y sorprende al unirse al universo de Pixar.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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