Kudai habla en exclusiva sobre el concierto que darán en CDMX: “Una vez emo, siempre emo”

El delineador negro volvió a marcar miradas, el flequillo de lado se asoma otra vez en conciertos y redes sociales...¿o alguna vez se fue realmente? Actualmente, una generación entera desempolva playeras negras para reencontrarse con la música que la acompañó en sus años más intensos.

En entrevista exclusiva para adn Noticias, Pablo Holman y Tomás Manzi, integrantes de Kudai , hablaron sobre el resurgimiento del movimiento emo en redes sociales, su evolución artística y el significado de volver a México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El regreso de lo emo en 2026: Nostalgia, identidad y comunidad

Para quienes crecimos en la década de los 2000, Kudai no fue solo una banda pop rock: fue un espacio seguro. Canciones como Sin Despertar o Ya Nada Queda se convirtieron en himnos para adolescentes que atravesaban duelos amorosos, crisis familiares o simplemente la confusión propia de la edad.

Al preguntarles sobre la etiqueta de ser “la banda emo latinoamericana para adolescentes por excelencia”, Tomás respondió sin titubeos: “Una vez emo, siempre emo”.

Y es que más allá de la estética —pantalones entubados, ropa oscura y maquillaje cargado—, ambos coincidieron en que el emo representó una forma honesta de sentir: era una postura emocional frente al mundo.

¿Por qué conectaron con una generación entera?

“Fuimos pares”, reflexionó Pablo, al recordar que la banda chilena tenía prácticamente la misma edad que su público, lo que generó una conexión genuina. No cantaban desde la distancia, sino desde la experiencia compartida. Esa cercanía permitió que miles de jóvenes encontraran en sus letras un canal para “drenar” emociones y sanar procesos internos.

Hoy, casi dos décadas después, el fenómeno vive un renacimiento. En redes sociales, plataformas de streaming y festivales temáticos, el sonido emo vuelve a ocupar espacios.

No obstante, para Kudai no se trató nunca de una moda pasajera, sino de una identidad que evolucionó con su audiencia.

VIDEO: Shakira prepara una canción más y otras rapiditas del espectáculo

Kudai y “Harakiri”: evolución sin renunciar al pasado

Aunque la nostalgia llena recintos, Pablo y Tomás dejaron claro que no viven anclados a 2006. Su nuevo sencillo, Harakiri, marca una etapa distinta en la historia del grupo.

Se trata de una propuesta más madura, con tintes cinematográficos, que simboliza un cambio artístico de lo que conocíamos como Kudai.

La idea no es borrar el pasado, sino integrarlo. En esta nueva era, los clásicos convivirán con arreglos actualizados y sonidos contemporáneos. La banda apuesta por reinterpretar su historia sin perder la esencia emocional que los definió.

Harry Styles abre tres nuevos conciertos en CDMX: Fechas, precios, venta general y todo lo que debes de saber Harry Styles no se conforma con dos fechas y expande su visita a México; revisa los mapas, costos por sección y la hora exacta de la siguiente preventa y venta. 28 enero, 2026

Fecha del concierto de Kudai en CDMX 2026

El reencuentro con el público mexicano ya tiene fecha. Kudai se presentará el viernes 17 de abril en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México (CDMX) como parte de su Harakiri Tour.

Será una noche cargada de nostalgia, donde quienes alguna vez tuvimos 15 años volveremos a cantar a todo pulmón, delineador incluido, demostrando que el emo no murió: solo creció con nosotros.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.