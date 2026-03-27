“Por ti volaré", Andrea Bocelli dará concierto gratis en el Zócalo de la CDMX: Fecha, horario y lo que debes saber

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que el tenor italiano, Andrea Bocelli, se presentará el próximo sábado 18 de abril del 2026 en un concierto gratuito en el Zócalo. El evento promete una noche especial y para todo público con una mezcla de géneros musicales que prendan el ambiente en la capital.

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Fecha y hora del concierto de Andrea Bocelli

De acuerdo con la publicación de X de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el evento será el próximo sábado 18 de marzo a las 19:00 horas del Centro Histórico en una velada nocturna ideal para disfrutar música clásica al aire libre y en el centro de la ciudad.

¿Qué incluye el programa?

A parte del concierto único con la voz inconfundible de Andrea Bocelli, se espera la participación especial de un artista sorpresa que se revelará en los próximos días, lo que hará una mezcla de géneros musicales para que el evento sea una experiencia única, cultural y diferente.

Aunque no se dieron detalles del setlist, se espera que tenga al menos parte de su himnos inolvidables, como:



Con te partirò (Time to Say Goodbye)

Vivo por ella (Vivo per lei)

The Prayer

Perfect Symphony

Bésame Mucho

Por Ti Volaré

Canto Della Terra

Fall on Me

E Più Ti Penso

Cuando Me Enamoro (Quando m'innamoro)

Recomendaciones para asistir al concierto

Al igual que otros conciertos en el Zócalo de la CDMX, este evento será gratuito y parte de una oportunidad única para escuchar al artista más importante del tenor italiano, por lo que sugerimos:



Llegar con anticipación

Usar transporte público

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