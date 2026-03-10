¡Confirmado! Meme del Real dará concierto GRATIS en CDMX; así puedes asistir

Meme del Real, integrante de Café Tacvba, ofrecerá un concierto gratis en la Ciudad de México (CDMX) como parte del festival cultural Noche de Primavera 2026, uno de los eventos musicales más esperados del año.

La presentación permitirá disfrutar la faceta de solista de Meme del Real, quien se sumará a una cartelera con decenas de artistas nacionales e internacionales. Lo mejor es que la entrada es completamente gratuita, por lo que miles de personas podrán cantar y celebrar la llegada de la primavera en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Dónde y cuándo será el concierto gratuito de Meme del Real?

El concierto de Meme del Real en CDMX está programado para el sábado 21 de marzo de 2026 en el Monumento a la Revolución, uno de los escenarios principales del festival.

El show forma parte de una jornada dedicada al rock en español, donde también se presentarán otros artistas y bandas reconocidas. Entre los nombres confirmados destacan Cecilia Toussaint, Guillermo Briseño, Kerigma y la banda estadounidense Los Lobos.

Cartel de Noche de Primavera 2026|Secretaría de Cultura CDMX.

El acceso será libre y abierto al público, por lo que no es necesario comprar boletos ni registrarse previamente. Sin embargo, como ocurre en muchos conciertos gratis en la CDMX, se recomienda llegar con anticipación para asegurar lugar.

Este evento permitirá ver en vivo a uno de los músicos más influyentes del rock mexicano, reconocido por su trabajo como compositor, tecladista y productor dentro de Café Tacvba.

¿Qué habrá en la Noche de Primavera de 2026 en la CDMX?

El concierto de Meme del Real es solo una parte del Festival Noche de Primavera 2026, un evento que busca llenar de música y cultura distintos puntos de la capital.

Durante el 21 de marzo, la ciudad contará con más de 20 sedes y alrededor de 75 agrupaciones musicales, además de la participación de cientos de artistas.

Entre las sedes confirmadas se encuentran espacios emblemáticos como:

Zócalo

Monumento a la Revolución

Plaza Manuel Tolsá

Monumento a Beethoven

Kiosko Alameda

La Cañada (en Los Dinamos)

Balcón del Museo del Estanquillo

La programación incluye desde rock, electrónica y música alternativa hasta ritmos latinos y sonideros, con actividades como el Gran Baile Sonidero en el Zócalo, presentaciones de ska, hip-hop y hasta un rave que se extenderá durante la madrugada.

El objetivo del festival es recuperar los espacios públicos y promover la convivencia a través de la cultura, permitiendo que habitantes y visitantes disfruten de espectáculos musicales sin costo en distintos puntos de la ciudad.

Con esta cartelera, la Noche de Primavera 2026 promete convertir a la capital en un gran escenario al aire libre. Y para los fans de Café Tacvba, el concierto de Meme del Real será una de las presentaciones más esperadas del fin de semana.

Si te gusta la música en vivo y buscas conciertos gratis en la CDMX, marca la fecha: 21 de marzo. La primavera llegará con rock, cultura y miles de personas cantando en el corazón de la ciudad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.