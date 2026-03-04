¡Ni un peso! El concierto de Shakira en el Zócalo no tuvo costo para la CDMX aseguró Clara Brugada

La noche del domingo 1 de marzo, se convirtió en una noche histórica para Shakira y sus fans en México. La famosa barranquillera logró reunir a 400 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) que corearon al unísono éxitos como "Antología", “Día de enero” y “Las de la intuición”.

Sin embargo, quedó la duda acerca de cuánto costó el concierto de la colombiana y quién lo pagó. Al respecto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aseguró que el concierto masivo no tuvo costo para la capital del país. Te contamos los detalles.

¡Auuuu! La Loba hizo historia en el Zócalo con un concierto gratuito que rompió récord de asistencia

Shakira reúne a más de 400 mil personas en concierto histórico en la CDMX

Desde la mañana del sábado 28 de febrero, cientos de fans de la Loba comenzaron a formarse para ingresar a la Plancha del Zócalo y colocarse lo más cerca posible del escenario en el que se presentaría la famosa.

El domingo 1 de marzo, alrededor de las 6 de la tarde, el Zócalo capitalino estaba lleno de fans que esperaban disfrutar el icónico concierto con el que Shakira cerró su gira mundial “Las mujeres ya no lloran World Tour” y que reunió a 400 mil almas.

La intérprete de "Soltera" no solo hizo historia con un cierre espectacular, sino que rompió récord como el concierto gratuito mayor número de asistentes en el Zócalo de la CDMX. La Loba superó la marca que tenían Los Fabulosos Cadillacs de 300 mil personas en junio de 2023.

¿Cuánto costó el concierto de Shakira en el Zócalo?

El concierto de Shakira en el Zócalo fue organizado conjuntamente por el gobierno de la Ciudad de México, Grupo Modelo (en el marco de los 100 años de Corona) y producido por OCESA.

La presentación de la colombiana hizo crecer especulaciones acerca de los recursos que el gobierno de la CDMX podría estar invirtiendo en este tipo de eventos masivos. Al respecto, Clara Brugada aseguró que el espectáculo no representó ningún costo para el presupuesto del gobierno de la CDMX, ya que fue posible gracias al apoyo de una empresa privada que, en el marco de su 100 aniversario, decidió regalar este evento a la capital del país.

De acuerdo con cámaras empresariales, gracias al concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX, los hoteles registraron 90% de ocupación y una importante derrama económica de 400 millones de pesos, en un solo día.

