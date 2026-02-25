Superboletos respalda nuevas reglas de Profeco para venta de boletos de conciertos masivos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha notado que los conflictos por la venta de boletos para conciertos en México han alcanzado niveles críticos entre 2024 y principios de 2026, caracterizados principalmente por la reventa desmedida, las fallas en los sistemas de plataformas de venta masiva y la proliferación de estafas. ¿Te ha sucedido?

En este contexto, la Profeco publicó nuevos lineamientos que establecen obligaciones específicas para promotores y boleteras que venden entradas para espectáculos masivos, especialmente aquellos con gran demanda. Superboletos celebró estas nuevas reglas.

Profeco publica nuevas reglas para la venta de boletos para conciertos masivos

Entre las principales reglas destaca que los precios, cargos adicionales y mapas del recinto deberán publicarse al menos 24 horas antes de que inicie la venta.

Además, las plataformas tendrán que mostrar el monto total a pagar desde el principio, sin incrementos sorpresa al final de la compra, y evitar prácticas como la tarifa dinámica o la preselección obligatoria de servicios adicionales.

🚨Nuevos lineamientos para la venta de boletos anunciados por el titular de PROFECO:



👉🏼Se deberá informar de manera clara la fecha, lugar, horarios y artistas según el tipo de concierto, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de los boletos.



👉🏼Se tendrá que… pic.twitter.com/g6x5tKwds0 — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) February 16, 2026

Otra de las medidas clave es que cualquier cambio en las condiciones del evento deberá comunicarse con anticipación a los compradores. Estas reglas entraron en vigor tras su publicación oficial y aplican para nuevas ventas de conciertos masivos anunciados en el país.

La decisión responde a años de inconformidad por parte de consumidores que denunciaban falta de transparencia en eventos muy populares, donde los boletos se agotaban en minutos y los sistemas colapsaban.

Superboletos celebra los nuevos lineamientos de Profeco

Tras el anuncio, Superboletos respaldó las nuevas disposiciones al considerar que pueden ayudar a generar mayor confianza entre los fans y ordenar la industria del entretenimiento en México. El respaldo también se suma a la postura de otras plataformas del sector, que han señalado que la implementación coordinada de estas reglas permitirá fortalecer la certeza para los compradores y mejorar la experiencia en eventos de gran escala.

En los últimos meses, la discusión sobre la venta de boletos se intensificó debido a conciertos con alta demanda en México, lo que puso bajo la lupa el funcionamiento de las boleteras y la transparencia en los procesos de compra.

Con estas nuevas reglas de Profeco para la venta de boletos, se espera que los consumidores tengan información completa, procesos más justos y mayor protección al momento de adquirir entradas para conciertos masivos. De esta manera, la experiencia para los fans será menos frustrante y se convertirá, finalmente, en un proceso más transparente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.