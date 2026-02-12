BTS dará concierto gratuito para celebrar su regreso y también lo proyectarán en el cine

Para celebrar su regreso a los escenarios, BTS dará un concierto gratuito en la plaza de Gwanghwamun, "el corazón de la capital de Corea del Sur" y en Tokio, Japón, y debido a la gran popularidad que ya tiene en México, ARMY lo podrá disfrutar de estos eventos en los cines.

De esta manera los fans mexicanos que no alcanzaron boleto para el Estadio GNP los podrán ver tan siquiera en el cine, más cerquita. Las funciones forman parte del BTS World Tour "Arirang" Live Viewing y así como los conciertos, tendrán un día específico para la compra de boletos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en el cine?

Cinépolis proyectará en vivo los conciertos los días:

11 de abril de 2026: Concierto desde Goyang, Corea del Sur

18 de abril de 2026: Concierto desde Tokio, Japón

México y la nueva experiencia de los conciertos en el cine

Ante el aumento de fans del K-Pop, México está integrando conciertos en sus salas de cine, ejemplo de ello es Stray Kids: The dominATE Experience, sin embargo, en el caso de BTS no será una grabación, sino un evento en vivo (tomando en cuenta la diferencia de horario).

Boletos de BTS se agotan en cuestión de minutos, precio VIP alcanzó los 18 mil pesos

¿Cuándo comienza la venta de boletos para los conciertos de BTS en cine?

De acuerdo con el comunicado de Weverse, la venta de boletos fuera de Corea del Sur iniciará el 25 de febrero, en punto de las 10:00 horas en dicho país, lo que significa que comenzará a las 19:00 del martes 24 de febrero, es decir un día antes.

Audrey Nuna de Las Guerreras K-Pop y su esperado concierto gratuito en México Audrey Nuna prestó su voz a Mira, una de las guerreras K-Pop y conocerá a sus fans mexicanos en una presentación gratuita; checa los detalles. 28 enero, 2026