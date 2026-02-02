DTMF de los mejores momentos y datos que dejó la entrega de los Grammy 2026

La entrega de los Premios Grammy es la ceremonia más importante del mundo de la música y, por supuesto, esta edición estuvo llena de sorpresas, de presentaciones espectaculares, regresos memorables y, por supuesto, la coronación de Bad Bunny como el intérprete con el ‘Mejor Álbum del Año’, estamos hablando de DTMF. Si te lo perdiste, en adn Noticias, te contamos todos los detalles de los mejores momentos de los Grammy 2026.

Momentos icónicos de los Grammy 2026

La ceremonia de los Grammy 2026 nos hizo vibrar al máximo con figuras icónicas y espectaculares shows que no podemos dejar de mencionar.

Spielberg completa el EGOT

Steven Spielberg necesitaba un Grammy para completar el EGOT y, este 2026, el famoso cineasta estadunidense se unió al exclusivo grupo de los artistas que han obtenido los premios: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Tributo a Ozzy Osbourne

Una de las estrellas icónicas que nos dejaron en julio de 2025 fue el legendario "Padre del Heavy Metal", Ozzy Osbourne . La ceremonia de los Grammy dedicó unos minutos especiales para recordar su legado con una presentación especial con Chad Smith, Slash y Duff McKagan.

🖤 Homenaje histórico a Ozzy Osbourne en los Grammy Awards.

El regreso de Justin Bieber

Uno de los regresos más esperados de la industria musical sucedió en el escenario de los premios Grammy 2026, donde Justin Bieber apareció para dar una presentación íntima que emocionó a los presentantes y a medio planeta.

Bad Bunny ganó el premio a Mejor Álbum 2026 por DTMF

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la premiación del Mejor Álbum del Año. El ganador fue Bad Bunny, una de las estrellas latinas más exitosas y populares del año 2025. Debí Tirar Más Fotos se convirtió en el primer disco completamente en español en ganar este premio Grammy.

Definitivamente, bestá abriendo con todo el 2026, pues no solo hizo historia en los premios Grammy sino que muy pronto dejará una huella imborrable en su show de medio tiempo del Super Bowl de la NFL.

