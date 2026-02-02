El “Setlist” filtrado: Qué canciones cantará Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y quiénes podrían ser sus invitados sorpresa

La cuenta regresiva ya empezó y en unos cuantos días, Bad Bunny , sí, nuestro querido Conejo Malo, hará historia en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. Y, seguramente ya te estás preguntando: ¿cuál será el setlist con el que el famoso pondrá a vibra a todos los fanáticos de la NFL?

En adn Noticias, nos dimos a la tarea de compartirte el supuesto setlist filtrado por el productor de El Conejo Malo, Tainy, con el que Bad Bunny hará vibrar al Levi's Stadium en Santa Clara, California. Te contamos los detalles.

Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en último concierto de CDMX

El setlist de Bad Bunny para el Super Bowl 2026

Bad Bunny se acaba de convertir en el ganador del Grammy al Mejor Álbum del Año, por lo que es fácil pensar que cuenta con un amplio repertorio de canciones que a los fans les encantaría escuchar en el medio tiempo del Super Bowl, ¿cierto?

Es probable que suenen varios temas del álbum que lo hizo ganador del Grammy, ‘Debí tirar más fotos’.En la plataforma de Apple Music, salió a la luz un setlist con las canciones que podrían ser parte del show de Bad Bunny y lleva por título, “Megamix del Super Bowl LX 2026 (mezcla de DJ)”



Monaco

Nuevayol

Chambea

Solo de Mí

Safaera

Dákiti

25/8

Vuelve Candy B

Voy a llevarte pa PR

Eoo

Moscow Mule

Tití Me Preguntó

La Santa

Baile inolvidable

Efecto

El Apagón

Callaita

DtMF

¿Quiénes podrían ser los artistas invitados en el show de medio tiempo del Super Bowl?

Una tradición en el show de medio tiempo del Super Bowl que nos encanta es cuando salen al escenario los artistas invitados. El mismo Bad Bunny ya fue el invitado de Shakira y de JLo en 2020.

Es probable que Bad Bunny cuente con invitados especiales como sucedió en sus conciertos en México, donde cantó junto a Feid, Grupo Frontera, Julieta Venegas (cantando "Lento"), Natanael Cano y J Balvin. También, el famoso cantante puertorriqueño podría devolverle el favor a Shakira o a JLo. ¿Tienes alguna estrella invitada en mente?

¿Dónde ver EN VIVO el Super Bowl 2026 en México?

El kickoff en México está programado alrededor de las 17:00 horas (hora del centro de México) el 8 de febrero de 2026. El show de Bad Bunny sucederá aproximadamente a las 19:10 horas.

En México podrás verlo por la señal de Azteca Deportes, ya sea por Azteca 7, la app o la página oficial. ¿Te gusta el setlist de Bad Bunny para el Super Bowl 2026?

