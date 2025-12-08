inklusion.png Sitio accesible
Google revela cuáles fueron las tendencias de búsqueda de 2025

El informe anual de Google “Año en Búsquedas” muestra que las películas de Netflix y el iPhone 17 se encuentran entre las búsquedas más populares de 2025.

2 minutos de lectura.
Escrito por: Joy Uricare

Google ha publicado su informe anual "Año en Búsquedas 2025" , destacando los eventos, las figuras públicas y los momentos de la cultura popular que generaron los mayores picos de interés en las búsquedas a lo largo del año.

El informe revela que Charlie Kirk encabezó la lista como la búsqueda de tendencia número 1 en Estados Unidos. El fundador de Turning Point USA fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley, lo que provocó un aumento masivo en la actividad de búsqueda a nivel nacional.

Completando los cinco primeros puestos de las tendencias de búsqueda se encuentran la exitosa película de Netflix "KPop Demon Hunters", el peluche coleccionable viral Labubu, el próximo dispositivo de Apple, el iPhone 17, y la ley conocida como la "One Big Beautiful Bill Act", promulgada en julio.

Otros picos notables en la actividad de búsqueda global y estadounidense incluyen al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, la plataforma de inteligencia artificial DeepSeek, el tema del cierre del gobierno, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y los aranceles, según el informe de Google.

Principales búsquedas de tendencia en EE. UU. en 2025

1. Charlie Kirk

2. "KPop Demon Hunters"

3. Labubu

4. iPhone 17

5. One Big Beautiful Bill Act

6. Zohran Mamdani

7. DeepSeek

8. Cierre del gobierno

9. Copa Mundial de Clubes de la FIFA

10. Aranceles

Búsquedas de personas más populares

1. Zohran Mamdani

2. Tyler Robinson

3. d4vd

4. Erika Kirk

5. Papa León XIV

6. Shedeur Sanders

7. Bonnie Blue

8. Karoline Leavitt

9. Andy Byron

10. Jimmy Kimmel

Principales búsquedas de noticias de tendencia en EE. UU.

1. "One Big Beautiful Bill Act"

2. Cierre del gobierno

3. Asesinato de Charlie Kirk

4. Aranceles

5. Protesta de No Kings

6. Incendios en Los Ángeles

7. Elección del nuevo Papa

8. Expedientes de Epstein

9. Inauguración presidencial de EE. UU.

10. Huracán Melissa

Las búsquedas más populares sobre fallecimientos son:

1. Charlie Kirk

2. Gene Hackman

3. Ozzy Osbourne

4. Anne Burrell

5. Diane Keaton

6. Michelle Trachtenberg

7. Papa Francisco

8. Hulk Hogan

9. Malcolm-Jamal Warner

10. Val Kilmer

Búsquedas de películas más populares

1. "KPop Demon Hunters"

2. "Sinners"

3. "La película de Minecraft"

4. "Happy Gilmore 2"

5. "Thunderbolts*"

6. "F1"

7. "Jurassic World Rebirth"

8. "Final Destination Bloodlines"

9. "Weapons"

10. "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos"

Principales búsquedas de actores de tendencia:

1. Pedro Pascal

2. Malachi Barton

3. Walton Goggins

4. Pamela Anderson

5. Charlie Sheen

6. Eric Dane

7. Mikey Madison

8. Aubrey Plaza

9. Adam Sandler

10. Justin Baldoni

Búsquedas de deportistas más populares:

1. Shedeur Sanders

2. Terence Crawford

3. Cooper Flagg

4. Cam Skattebo

5. Micah Parsons

6. Jaxson Dart

7. Sophie Cunningham

8. Shilo Sanders

9. Jalen Carter

10. Justin Rose

Búsquedas de programas de televisión más populares:

1. "Las esposas cazadoras"

2. "El loto blanco"

3. "El Pitt"

4. "El verano en que me volví guapa"

5. "El juego del calamar"

6. "Severance"

7. "MobLand"

8. "Adolescencia"

9. "Andor"

10. "IT: Bienvenidos a Derry"

Búsquedas de músicos más populares:

1. d4vd

2. KATSEYE

3. Bad Bunny

4. Sombr

5. Doechii

6. Jonas Brothers

7. Alex Warren

8. Coldplay

9. NBA YoungBoy

10. Benson Boone

Búsquedas más populares de "¿Qué dicen los niños?":

1. 6-7

2. Sigma

3. 41

4. Skibidi

5. Ohio

6. Rizz

7. Buen chico

8. Baño Skibidi

9. Aura

10. Chat

Las principales tendencias de búsqueda en Estados Unidos el año pasado incluyeron las elecciones, Donald Trump, el rompecabezas "Connections" del New York Times, los Yankees de Nueva York y la entonces vicepresidenta Kamala Harris, según Google.

