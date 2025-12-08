Cuánta memoria RAM necesita tu PC si es Windows o Mac

La compra de una computadora nueva a menudo se reduce a lo que se conoce como la "trilogía del rendimiento": procesador, unidad de almacenamiento (SSD) y memoria RAM. Este último componente, la Memoria de Acceso Aleatorio (RAM), es esencialmente la memoria a corto plazo de un ordenador.

https://x.com/Windows/status/1978930144728215717?s=20

En lugar de guardar datos en el almacenamiento permanente, la computadora los almacena temporalmente en la RAM para un acceso rápido, lo que resulta en un rendimiento más ágil. Cuanto mayor sea la RAM (medida en gigabytes o GB), más memoria tendrá el sistema para multitarea.

La cantidad ideal de RAM es un tema de debate, por lo que es necesario aclarar los estándares actuales para distintos sistemas operativos y cargas de trabajo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Recomendaciones para Windows

Para las nuevas laptops con Windows , 16 GB de RAM se han consolidado como el mínimo operativo para el consumo general. Las cargas de trabajo modernas, que incluyen decenas de pestañas de navegador, varias aplicaciones en segundo plano y, potencialmente, el uso de IA generativa, exigen una mayor capacidad de memoria.

Si bien Microsoft establece que el requisito mínimo para Windows 11 es de 4 GB, se recomienda un mínimo de 16 GB para los usuarios promedio que buscan una experiencia fluida en tareas cotidianas. Tener esta cantidad garantiza un equipo más rentable y con mayor garantía de futuro.

Recomendaciones para Mac y Chromebooks

En el caso de las MacBooks , la situación es distinta debido a la optimización de sus sistemas operativos. Un equipo de Apple con 8 GB de RAM rinde considerablemente más que una laptop estándar con Windows para el trabajo diario. De hecho, no fue hasta el reciente lanzamiento de la MacBook Air M4 que Apple estableció los 16 GB como punto de partida. Los modelos de 8 GB siguen siendo máquinas sólidas para el uso diario, mientras que las MacBook Pro más potentes pueden ofrecer 24 GB, 36 GB o más para cargas de trabajo sustanciales.

Las Chromebooks (que usan ChromeOS) representan una tercera categoría de consumo. Gracias a la ligereza y optimización de su sistema operativo, funcionan eficientemente con 8 GB o incluso menos. Esto las convierte en máquinas ideales y económicas para tareas básicas basadas en el navegador y el uso de Google Suite, aunque con menor acceso a aplicaciones que se encuentran en Windows.

Cuándo invertir en 32 GB o más: Usuarios exigentes y creadores

Si bien es cierto que más memoria contribuye a un mejor funcionamiento, invertir en RAM excesiva puede ser una mala inversión. Es crucial tener una idea clara del uso que se le dará a la computadora para tener una expectativa realista sobre la cantidad de RAM necesaria.

Para la mayoría de los usuarios, 16 GB son suficientes. Sin embargo, si el uso del equipo está destinado a actividades más intensivas, se debe considerar una actualización a 32 GB de RAM. Este nivel es el más recomendado para gamers o profesionales creativos que trabajan con edición de video y fotografía, ya que garantiza que los juegos y las aplicaciones pesadas funcionen con mayor fluidez. Un usuario con una carga de trabajo pesada que incluye videojuegos, edición multimedia y máquinas virtuales puede encontrar que el uso de RAM supera el 70% de su capacidad total de 16 GB, justificando la actualización.

Cualquier memoria superior a 32 GB se considera generalmente excesiva, a menos que el usuario sea altamente especializado. Solo aquellos que editan videos en 8K o ejecutan múltiples aplicaciones pesadas de forma simultánea deberían considerar configuraciones de 48 GB o 64 GB de RAM. Equipos de gama alta como la MacBook Pro M4 o la Dell Premium 16 están diseñados para afrontar estas cargas de trabajo exigentes.