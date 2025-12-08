Audiencia de Luigi Mangione se reanuda el lunes con polémica por nueva evidencia

El caso del presunto asesino del CEO Brian Thompson vuelve este lunes a los reflectores con la reanudación de la audiencia previa de Luigi Mangione en un tribunal de Nueva York. El juez deberá decidir si varias nuevas pruebas que se divulgaron recientemente podrán usarse en el futuro juicio por asesinato. Esta fase, una audiencia previa dedicada a revisar la legalidad de la evidencia, definirá qué elementos conocerá finalmente el jurado y cuáles quedarán fuera del expediente.

La defensa de Mangione sostiene que buena parte de los indicios se obtuvieron de forma irregular tras su detención en Altoona, Pensilvania, antes de que se le informaran sus derechos Miranda, es decir, la advertencia legal sobre su derecho a guardar silencio y a tener abogado.

El material cuestionado fue incautado luego de que un gerente de McDonald’s llamara a la línea de emergencias 911 para alertar sobre un cliente que, según algunos presentes, se parecía al tirador que había matado a un ejecutivo en Nueva York, lo que desencadenó el arresto en Pensilvania. Esa llamada permitió a la policía identificar a Mangione, quien se presentó con otro nombre y mostró una licencia falsa, según la documentación del caso.

Nuevas pruebas bajo la lupa

Entre las revelaciones más recientes figura una hoja de papel con una lista de tareas que la acusación asocia directamente con la planificación del homicidio del máximo ejecutivo de UnitedHealthcare . Los fiscales del caso, es decir, los representantes de la Fiscalía estatal, afirman que el contenido de esa lista muestra pasos concretos vinculados al crimen, por lo que la consideran una pieza central de su teoría.

Junto a ello se divulgó una fotografía de una navaja plegable que habría sido hallada en los bolsillos de Mangione, así como un boleto de autobús Greyhound emitido a nombre de “Sam Dawson”, identidad que, según la acusación, forma parte del repertorio de alias del acusado.

Estrategia de la defensa de Mangione

Los abogados de Mangione buscan que estas piezas se sumen al paquete de evidencia que piden excluir, en el que ya figuraban un arma casera tipo arma fantasma y un cuaderno o diario personal hallados en su mochila.

De acuerdo con la acusación, en ese diario se recogían mensajes cargados de resentimiento contra las aseguradoras médicas con fines de lucro, lo que, a su juicio, apuntaría al posible móvil del ataque contra el CEO. La defensa sostiene que tanto el registro de la mochila como la incautación de estos nuevos objetos derivan de un procedimiento de registro que vulneró las garantías del acusado, y que por ello todo debería declararse inadmisible.

Por su parte, los fiscales —la parte acusadora del Estado— argumentan que, bajo la ley de Pensilvania, los agentes tenían derecho a revisar la mochila y los efectos personales de Mangione una vez consumado el arresto, lo que, según ellos, vuelve legítima la recolección de pruebas. El tribunal deberá equilibrar ese argumento con la versión de la defensa y decidir si se mantiene la validez de la evidencia antes de que inicie el juicio por asesinato.