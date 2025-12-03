Así funciona la actualización de Google que permite a los empleadores revisar los mensajes

La empresa tecnológica Google ha generado controversia al anunciar una actualización de Android que permite a los empleadores acceder a los mensajes RCS y SMS en dispositivos gestionados por el trabajo. Esta función, llamada Android RCS Archival, afecta principalmente a los teléfonos Pixel y otros dispositivos Android Enterprise compatibles, y se suma a las prácticas de monitoreo que empresas como Microsoft ya implementan con Teams.

Not good if data can be shared with employer it ca be shared with others.



Google Starts Sharing All Your Text Messages With Your Employer



Updated on Dec. 3 with advice on other encrypted messaging platforms following this update, including WhatsApp.



Microsoft triggered a viral… pic.twitter.com/Qg1TrwPSTB — Keira Connolly (@keira_con) December 3, 2025

Según Android Authority , la actualización permite archivar y supervisar chats incluso si cuentan con cifrado de extremo a extremo, ya que los mensajes se descifran en el dispositivo antes de ser almacenados. Google asegura que los empleados recibirán una notificación clara cuando la función esté activa, y que los dispositivos personales no se ven afectados por esta medida.

Aunque la compañía la presenta como una solución confiable para cumplir con regulaciones en ciertas industrias, muchos usuarios consideran que la línea entre privacidad y control empresarial se vuelve difusa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo funciona la supervisión de mensajes RCS y SMS

Los empleados que utilicen teléfonos corporativos con Android Enterprise podrán tener sus mensajes de texto archivados automáticamente por sus empleadores. Esto incluye tanto los mensajes enviados a través de RCS, que ofrece indicadores de escritura y confirmaciones de lectura, como los SMS tradicionales, integrando toda la comunicación en un sistema de archivo corporativo.

La actualización está pensada para organizaciones reguladas, como las del sector financiero o sanitario, donde el monitoreo de comunicaciones es obligatorio por normativas de cumplimiento. Sin embargo, expertos señalan que esta herramienta también podría implementarse en empresas fuera de estas industrias, ampliando el alcance del control sobre los trabajadores.

Google afirma que esta función es opcional y busca garantizar la conformidad regulatoria sin afectar los dispositivos personales. Aun así, la medida ha generado preocupación sobre la privacidad digital, ya que los mensajes antes considerados privados ahora pueden ser revisados por terceros en el contexto laboral.