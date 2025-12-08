Hombre fue acusado de asesinar a sus padres dentro de una charcutería familiar en Nueva York

Un hombre de 30 años enfrenta cargos por el presunto asesinato de sus padres dentro de A&A Italian Deli and Pizza, una reconocida charcutería de Bethpage, Long Island. El Departamento de Policía del Condado de Nassau informó que Vito D’Ambrosio fue acusado el viernes 5 de diciembre de asesinato en primer grado tras un ataque mortal ocurrido el jueves por la mañana.

Según las autoridades, D’Ambrosio habría atacado primero a su madre, Angela Pulisciano, de 62 años, y luego a su padre, Antonio D’Ambrosio, de 70 años, dentro del establecimiento. La policía lo encontró minutos después en el estacionamiento con manos y ropa manchadas de sangre , lo que llevó a su arresto inmediato.

Suspect in Two Stabbing Murders at Bethpage Deli Arrested and Identified as Victims' Estranged Son https://t.co/7Mv3AQVCXc pic.twitter.com/8K7CnrnC5m — Long Island (@longisland) December 5, 2025

Antes del incidente fatal, se reportó que el joven protagonizó un episodio en una cafetería cercana, donde habría agredido a una empleada . “Fue reportado al 911. Poco después se dirigió al lugar donde ocurrieron los homicidios”, detalló el teniente detective George Darienzo a CBS.

Reacciones de la comunidad y apoyo a la familia

Vecinos y clientes habituales expresaron conmoción y tristeza por lo ocurrido. Muchos destacaron la trayectoria de la charcutería y el legado de la familia en la comunidad.

“Eran buenas personas, esto es realmente trágico”, comentó Lorraine Decanio.

Maryann Karageorges agregó: “Conocíamos a la familia desde hace décadas, siempre comprábamos aquí”.

Ante la tragedia, la comunidad ha organizado una recaudación de fondos para ayudar a los otros hijos de la pareja con los gastos funerarios.

Investigación en curso

Según ABC , Vito D’Ambrosio permanece hospitalizado por lesiones y será sometido a una evaluación psiquiátrica.

Hasta el momento se ha declarado no culpable de asesinato en primer grado. Su próxima comparecencia judicial está programada para el 9 de diciembre.

Las autoridades continúan investigando los motivos del ataque y analizando los eventos previos, incluida la agresión en la cafetería, como parte del expediente oficial.