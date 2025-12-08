inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

Hombre fue acusado de asesinar a sus padres dentro de una charcutería familiar en Nueva York

Vecinos y clientes habituales expresaron conmoción y tristeza por lo ocurrido. Muchos destacaron el legado de la familia en la comunidad de Long Island

Fatal ataque en negocio familiar conmociona a Long Island
Foto: Nassau County Jail; GoFundMe
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Jackelin Diaz

Un hombre de 30 años enfrenta cargos por el presunto asesinato de sus padres dentro de A&A Italian Deli and Pizza, una reconocida charcutería de Bethpage, Long Island. El Departamento de Policía del Condado de Nassau informó que Vito D’Ambrosio fue acusado el viernes 5 de diciembre de asesinato en primer grado tras un ataque mortal ocurrido el jueves por la mañana.

Según las autoridades, D’Ambrosio habría atacado primero a su madre, Angela Pulisciano, de 62 años, y luego a su padre, Antonio D’Ambrosio, de 70 años, dentro del establecimiento. La policía lo encontró minutos después en el estacionamiento con manos y ropa manchadas de sangre , lo que llevó a su arresto inmediato.

Antes del incidente fatal, se reportó que el joven protagonizó un episodio en una cafetería cercana, donde habría agredido a una empleada . “Fue reportado al 911. Poco después se dirigió al lugar donde ocurrieron los homicidios”, detalló el teniente detective George Darienzo a CBS.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Reacciones de la comunidad y apoyo a la familia

Vecinos y clientes habituales expresaron conmoción y tristeza por lo ocurrido. Muchos destacaron la trayectoria de la charcutería y el legado de la familia en la comunidad.

“Eran buenas personas, esto es realmente trágico”, comentó Lorraine Decanio.

Maryann Karageorges agregó: “Conocíamos a la familia desde hace décadas, siempre comprábamos aquí”.

Ante la tragedia, la comunidad ha organizado una recaudación de fondos para ayudar a los otros hijos de la pareja con los gastos funerarios.

Investigación en curso

Según ABC , Vito D’Ambrosio permanece hospitalizado por lesiones y será sometido a una evaluación psiquiátrica.

Hasta el momento se ha declarado no culpable de asesinato en primer grado. Su próxima comparecencia judicial está programada para el 9 de diciembre.

Las autoridades continúan investigando los motivos del ataque y analizando los eventos previos, incluida la agresión en la cafetería, como parte del expediente oficial.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino