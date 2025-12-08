inklusion.png Sitio accesible
Nota

Fechas límite de envío en Estados Unidos para que tus regalos lleguen en Navidad

USPS, FedEx y UPS publicaron las fechas para enviar paquetes y garantizar que lleguen antes del 25 de diciembre en Estados Unidos, según el calendario festivo

Fechas límite de envío en Estados Unidos para Navidad 2025
2 minutos de lectura.
Escrito por: Jackelin Diaz

Con la temporada navideña cada vez más cerca, enviar los regalos a tiempo en Estados Unidos se vuelve una prioridad para millones de personas. Las principales paqueterías del país ya dieron a conocer sus fechas límite de envío para Navidad 2025, clave para evitar retrasos y asegurar que los paquetes lleguen antes del 25 de diciembre.

Tanto USPS, como FedEx y UPS recomiendan planificar con varios días de anticipación, sobre todo para envíos de larga distancia o internacionales. Cada empresa maneja distintos tiempos de entrega según el tipo de servicio contratado.

A continuación, te compartimos las fechas más importantes para envíos nacionales en Estados Unidos, de acuerdo con cada compañía.
Fechas límite de envío de USPS para Navidad 2025

Fechas límite de envío de USPS para Navidad 2025

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) recomendó a los usuarios realizar sus envíos antes del 17 de diciembre para garantizar que los paquetes lleguen a destino antes del 25 de diciembre de 2025. Esta fecha aplica para los servicios más utilizados, como USPS Ground Advantage y First Class Mail, que concentran la mayor parte del volumen de envíos en temporada alta.

La agencia también recordó que las entregas hacia Alaska, Hawái, Puerto Rico y otros territorios requieren un margen adicional de tiempo, por lo que se aconseja anticipar aún más los despachos. Las condiciones climáticas y la alta demanda pueden generar retrasos incluso dentro de los plazos recomendados.

Para quienes necesiten envíos urgentes, USPS dispone de servicios exprés con fechas límite posteriores, aunque el organismo insiste en que el 17 de diciembre es la referencia principal para evitar contratiempos en la mayoría de los casos.

Fechas límite de envío de FedEx para Navidad 2025

FedEx estableció como fecha clave el 23 de diciembre para los servicios de entrega al día siguiente, como Priority Overnight y First Overnight, los cuales permiten que los paquetes lleguen a su destino el 24 de diciembre, siempre que se respeten los horarios de corte locales.

En el caso de los servicios con tránsito de dos días o más, las fechas límite se adelantan de forma escalonada conforme aumenta la distancia y el tipo de servicio contratado. La empresa recomienda verificar cada envío mediante su herramienta de cálculo de tiempos, especialmente para rutas de alta demanda.

FedEx advirtió que, durante la semana previa a Navidad, el volumen de paquetes suele incrementarse de forma significativa, lo que puede impactar en la logística si no se respetan los plazos sugeridos.

Fechas límite de envío de UPS para Navidad 2025

Por su parte, UPS informó que los envíos con servicio Next Day Air, es decir, con entrega aérea al día siguiente, deberán realizarse a más tardar el 23 de diciembre para asegurar la entrega antes de Navidad en la mayoría de las rutas nacionales.

La empresa explicó que los servicios estándar y de varios días de tránsito requieren fechas anteriores, las cuales varían según el punto de origen y destino. Además, los envíos internacionales están sujetos a plazos distintos y a procesos aduanales que pueden extender los tiempos de entrega.

UPS recomendó a los clientes consultar sus herramientas digitales de rastreo y cálculo de tiempos para conocer con precisión los plazos aplicables en cada caso, particularmente durante la temporada navideña.

