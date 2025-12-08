El frío extremo cambia el metro de Nueva York esta semana: lo que debes saber

Las condiciones de frío extremo en Nueva York obligaron a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) a implementar medidas especiales para garantizar la operación del sistema de transporte esta semana, reportó Fox News . Entre los cambios más importantes, destaca un refuerzo de personal en estaciones, vías y trenes para monitorear circunstancias relacionadas con las nevadas y el frío extremo.

De acuerdo con la MTA, los ajustes entraron en vigor este lunes 8 de diciembre, como parte de un protocolo preventivo frente a las bajas temperaturas, la presencia de hielo y la posible afectación de la infraestructura. También se activó el protocolo invernal para autobuses, que incluye limpieza constante de escarcha y revisión mecánica adicional.

La agencia informó que se desplegará personal extra para monitorear cualquier incidente relacionado con el clima. Aunque no se han confirmado interrupciones mayores, las autoridades advirtieron que el sistema se mantendrá bajo vigilancia constante durante los próximos días.

Medidas adicionales y recomendaciones para los usuarios

La MTA también realizará una supervisión constante de la infraestructura, con cuadrillas listas para intervenir en puntos críticos donde pueda presentarse acumulación de hielo o fallas por el frío.

La autoridad también está distribuyendo materiales de concientización sobre clima extremo entre todos sus empleados, con recomendaciones de seguridad personal y protocolos de actuación ante emergencias invernales.

A los usuarios se les recomienda consultar en tiempo real la aplicación de la MTA o su sitio web oficial para conocer actualizaciones del servicio. El sistema Access-A-Ride operará con normalidad, y se pidió a conductores y personal estar atentos a pasajeros vulnerables que busquen resguardo del frío.

Hasta ahora, no se han confirmado suspensiones de servicio, aunque la agencia mantiene su capacidad de respuesta activa.

Cambios en las líneas F y M por el plan invernal

La institución comunicó los ajustes en las rutas de las líneas F y M para esta semana entre las 6:00 am y las 9:30 pm . Durante ese horario, ambas líneas intercambian los túneles que cruzan el East River entre Queens y Midtown Manhattan.

La línea F pasará a utilizar el túnel de la calle 53, conectándose directamente con el corredor de Queens Boulevard local. Esto permitirá a los pasajeros llegar sin transbordos adicionales a estaciones clave como Queens Plaza, Court Sq–23 St, Lexington Av/53 St y 5 Av/53 St, puntos neurálgicos de oficinas y conexiones.

Por su parte, la línea M se moverá al túnel de la calle 63, cubriendo estaciones como 21 St–Queensbridge, Roosevelt Island, Lexington Av/63 St y 57 St. Esto convertirá a la M en el tren principal para miles de residentes de esos vecindarios durante el día. En noches y fines de semana, el servicio regresará a su patrón habitual.