Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo: Claves para la declaración de impuestos 2026 en EUA

El Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo ( EITC ) es uno de los beneficios del Servicio de Rentas Internas (IRS) con la capacidad de reducir el monto a pagar e, incluso, generar un reembolso al contribuyente. A continuación, se detallan los requisitos clave de este crédito aplicables a la temporada de declaraciones de impuestos federales de 2026, la cual corresponde a los ingresos obtenidos durante el año tributario 2025.

Requisitos Esenciales para Calificar al EITC

Para acceder al Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo, los contribuyentes deben cumplir con las siguientes condiciones fundamentales:



Ingresos Provenientes de un Trabajo: El solicitante debe haber registrado ingresos por trabajo. El IRS especifica que esto incluye salarios e ingresos tributables obtenidos al trabajar para un empleador, ser autónomo o tener un negocio propio. Los ingresos por beneficios del Seguro Social, desempleo, pensiones o dividendos de inversiones no son contabilizados como ingresos del trabajo para este crédito.



Límites de Ingresos Anuales: El IRS establece montos mínimos y máximos de ingresos cada año, los cuales determinan la cuantía del crédito. Para el cálculo final, también se toman en cuenta variables como la presencia de menores dependientes y el estado civil de la declaración (individual, cabeza de hogar o casado que declara de forma conjunta).



Requisito de Edad (Sin Dependientes): Los contribuyentes que soliciten el crédito sin tener menores dependientes deben tener entre 25 y 65 años. En el caso de parejas que declaren conjuntamente sin dependientes, al menos uno de los declarantes debe cumplir con este requisito de edad.



Cualificación Migratoria y Número de Seguro Social (SSN): Es obligatorio ser ciudadano o residente de Estados Unidos. Todas las personas incluidas en la declaración de impuestos, incluyendo los menores dependientes, deben poseer un Número de Seguro Social (SSN). Quienes presenten su declaración utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) no pueden solicitar este crédito.



Límites de Ingresos por Inversiones y Exclusión de Formulario: El contribuyente no debe haber presentado el formulario 2555 (sobre ingresos ganados en el exterior). Asimismo, los ingresos provenientes de inversiones no pueden superar los $11,950 durante el año tributario 2025.

Los montos clave del EITC para quienes declaran de forma individual o como cabeza de hogar

Estos son los ingresos mínimos que fija el IRS para dar el crédito en su totalidad. También los umbrales de ingresos en los que el crédito se va reduciendo.

Contribuyentes sin Hijos Dependientes:

-El monto máximo del crédito que se podría recibir es de $649.

-Se comenzará a recibir una porción del crédito si el ingreso alcanzó al menos $10,620.

-El crédito se otorga en su totalidad si se ganaron al menos $8,490.

-No se recibirá beneficio si el ingreso total supera los $19,104.

Contribuyentes con Un (1) Hijo Dependiente:

-El monto máximo del crédito asciende a $4,328.

-Se comenzará a recibir una porción del crédito si el ingreso alcanzó al menos $23,350.

-Se recibirá el crédito completo si se ganaron al menos $12,730.

-El beneficio se anula si el ingreso total excede los $50,434.

Contribuyentes con Dos (2) Hijos Dependientes:

-El monto máximo del crédito es de $7,152.

-Se comenzará a recibir una porción del crédito si el ingreso alcanzó al menos $23,350.

-Se recibirá el crédito completo si se ganaron al menos $17,880.

-No se recibirá beneficio si el ingreso total supera los $57,310.

Contribuyentes con Tres (3) o Más Hijos Dependientes:

-El monto máximo del crédito es de $8,046.

-Se comenzará a recibir una porción del crédito si el ingreso alcanzó al menos $23,350.

-Se recibirá el crédito completo si se ganaron al menos $17,880.

-El beneficio se anula si el ingreso total excede los $61,555.

Los montos clave del EITC para quienes declaran como casados de forma conjunta

Estos son los ingresos mínimos que fija el IRS para dar el crédito en su totalidad. También los umbrales de ingresos en los que el crédito se va reduciendo.



Contribuyentes sin Hijos Dependientes:

-El monto máximo del crédito que se podría recibir es de $649.

-Se recibirá el crédito completo si se ganaron al menos $8,490.

-Se comenzará a recibir una porción del crédito si el ingreso alcanzó $17,730.

-No se recibirá beneficio si el ingreso total supera los $26,214.

Contribuyentes con Un (1) Hijo Dependiente:

-El monto máximo del crédito asciende a $4,328.

-Se recibirá el crédito completo si se ganaron al menos $12,730.

-Se comenzará a recibir una porción del crédito si el ingreso alcanzó $30,470.

-El beneficio se anula si el ingreso total excede los $57,554.

Contribuyentes con Dos (2) Hijos Dependientes:

-El monto máximo del crédito es de $7,152.

-Se recibirá el crédito completo si se ganaron al menos $17,880.

-Se comenzará a recibir una porción del crédito si el ingreso alcanzó $30,470.

-No se recibirá beneficio si el ingreso total supera los $64,430.

Contribuyentes con Tres (3) o Más Hijos Dependientes:

-El monto máximo del crédito es de $8,046.

-Se recibirá el crédito completo si se ganaron al menos $17,880.

-Se comenzará a recibir una porción del crédito si el ingreso alcanzó $30,470.

-El beneficio se anula si el ingreso total excede los $68,675.

Cómo reclamar este crédito y qué debes tener en cuenta con su reembolso

Se debe presentar el formulario 1040 y, si se tienen menores o hijos calificados, se debe anejar el formulario EIC que lleva como nombre Crédito por Ingreso Ganado o 'Earned Income Credit' en inglés.

El reembolso podría demorar más: la ley conocida como el PATH Act exige al IRS emitir los reembolsos de las declaraciones de impuestos en las que se reclamaron créditos después de mediados de febrero. Ten esto presente si eres un contribuyente que tiene previsto pedir este crédito y/o el Crédito Tributario por Hijo, sobre todo si es la primera vez que lo solicitas.